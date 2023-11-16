Концерт в честь юбилея Казанской семинарии пройдет в БКЗ им. Сайдашева

21 ноября в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева пройдет концерт, посвященный 300-летию со дня основания Казанской православной духовной семинарии. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной проведению V Форума православной общественности Республики Татарстан, приуроченного к 300-летию со дня основания Казанской православной духовной семинарии рассказала первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова.

«Во вторник, 21 ноября, в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева пройдет концерт, посвященный 300-летию со дня основания Казанской православной духовной семинарии. Также необходимо отметить, что памятные мероприятия и наше плодотворное сотрудничество с Казанской православной семинарией не ограничиваются только этой датой. Мы на регулярной основе с нашими учреждениями культуры проводим различного рода мероприятия», – рассказала Юлия Адгамова.

На сцене выступят: заслуженный артист России Александр Фисейский, архиерейский смешанный хор Казанской епархии под управлением Марины Литвиненко, архиерейский мужской хор во главе с Денисом Роговым и многие другие. Кроме того, в программе предусмотрено выступление хора семинаристов Казанской духовной школы.