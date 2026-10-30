Концерт в честь Губайдулиной в Москве собрал для детского хосписа 3,7 млн рублей

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

В Москве, в Большом зале Финансового университета при Правительстве РФ, состоялся благотворительный концерт «Между материей и духом» памяти Софии Губайдулиной, со дня рождения которой 24 октября исполнилось 95 лет. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Полномочное представительство Татарстана в Москве как организатор концерта передало все собранные средства от продажи билетов и благотворительные взносы, 3 722 700 рублей, в Региональный общественный фонд помощи детям имени Анжелы Вавиловой – в поддержку детского казанского хосписа.

Полпредство уже несколько лет проводит культурно-благотворительные мероприятия, направленные на поддержку этого фонда. Ключевую помощь традиционно оказывают благотворители. На этот раз большую поддержку оказали Руслан Баязитов, Камиль Гараев, Ильяз Муслимов, Рустэм Магдеев, Александр Ручьев, Рафаэль Фаизов, Сардар Умалатов и Феликс Жамалиев.

С приветственными речами к зрителям обратились вице-премьер РТ – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, президент, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ Мухадин Эскиндаров, экс-мэр Казани, ныне помощник Раиса РТ Камиль Исхаков, директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной Ляйля Гарифуллина, председатель правления Регионального общественного фонда помощи детям имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

Равиль Ахметшин напомнил, что Полпредство Татарстана много лет проводит музыкальные вечера в память о выдающихся земляках. «Мы организовывали концерты, посвященные великому дирижеру Фуату Мансурову. Они всегда были благотворительными. Сегодня вечер посвящен Софии Губайдулиной. Я благодарю всех неравнодушных людей, которые поддерживает наши проекты и оказывает посильную помощь тяжелобольным детям <...>», ­– подчеркнул он.

«Софья Асгатовна – гордость Казани. Она всегда говорила, что ее родина – это Казань. Когда я был мэром, мы нашли домик, где она проживала долгие годы. София Губайдулина училась в нашем музыкальном училище, окончила нашу консерваторию», ­– подчеркнул Камиль Исхаков.

Ляйля Гарифуллина сделала акцент на том, что творчество Софии Губайдулиной – это достояние не только Татарстана, но и всей мировой культуры. «Для нас очень важно сохранять эти традиции и популяризировать ее музыку. Возможно, сегодня вы для себя откроете новые пространства и смыслы», –обратила внимание она.

Погрузиться в творчество Софии Губайдулиной зрителям помог режиссер и ведущий вечера – заслуженный артист РТ Альберт Жалилов. Концерт прошел в сопровождении оркестра Центра современной музыки имени Губайдулиной. За дирижерским пультом находился художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист РТ Дмитрий Железнов.

В музыкальном вечере приняли участие известные певцы и певицы: заслуженная артистка РФ и народная артистка РТ Альбина Шагимуратова, народные артисты РТ Эльмира Калимуллина и Филюс Кагиров, заслуженная артистка РТ Саида Мухамедзянов, солистка Большого театра России Альбина Латипова.-

Впервые зрители услышали подготовленную оркестром именно к этому концерту «Сюиту на темы татарских мелодий» Софии Губайдулиной. Были представлены публике и такие широко известные вещи, как музыка композитора из кинофильма «Овод» и «Звуки леса» из мультфильма «Маугли».

На вечере также прозвучала музыка Дмитрия Шостаковича, Альфреда Шнитке, Назиба Жиганова, Салиха Сайдашева, Рустема Яхина и молодого татарского композитора Эльмира Низамова. Завершила концерт Альбина Шагимуратова, которая исполнила песню «Сандугач» на музыку Яхина.