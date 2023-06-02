Концерт в честь Дня химика в Казани завершился праздничным салютом

Празднование Дня химиков у Центра семьи «Казан» в столице Татарстана завершилось накануне красочным салютом.

Гости и жители Казани смогли полюбоваться десятками залпов над Казанкой.

Концерт, посвященный Дню химиков, также были приурочен к 65-летию со дня основания и 60-тилетию с момента выпуска первого изделия «Казаньоргсинтезом», входящим в состав группы компаний СИБУРа.