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Общество 2 июня 2023 22:20

Концерт в честь Дня химика в Казани завершился праздничным салютом

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Празднование Дня химиков у Центра семьи «Казан» в столице Татарстана завершилось накануне красочным салютом.

Гости и жители Казани смогли полюбоваться десятками залпов над Казанкой.

Концерт, посвященный Дню химиков, также были приурочен к 65-летию со дня основания и 60-тилетию с момента выпуска первого изделия «Казаньоргсинтезом», входящим в состав группы компаний СИБУРа.

#праздничный салют #день химика #сибур #казаньоргсинтез
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