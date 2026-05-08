Концерт в честь Дня Победы пройдет на железнодорожном вокзале Казани

Горьковская железная дорога запускает серию концертных программ, приуроченных к 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. Концерты пройдут 9 мая на крупных вокзалах магистрали, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«В рамках праздничной программы прозвучат песни военных лет с участием творческих коллективов. Вход на мероприятия свободный для всех желающих», – говорится в сообщении.

Концерт на железнодорожном вокзале Казани начнется в 14 часов.