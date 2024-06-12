Концерт «Созвездия-Йолдызлык» в День России объединил артистов из 17 районов РТ

В Казанском Кремле прошел концерт движения «Созвездие – Йолдызлык» ко Дню России. На сцену вышли порядка 300 артистов из 17 районов Татарстана. Программа длительностью 2,5 часа состояла из известных произведений патриотического звучания, народного творчества.

«Концерт в День России от лауреатов движения "Созвездие – Йолдызлык" стал доброй традицией. Здесь сегодня собрались представители – участники разных городов и районов. Такое событие ещё раз подчеркивает, что молодежь нашего региона вне зависимости от национальности работает, учится и живёт во благо Татарстана и родной страны», – отметил министр по делам молодёжи РТ Ринат Садыков.

Концерт открылся коллективным исполнением гимна России, в котором кроме профессиональных артистов приняли участие все гости праздника.

На концерте выступили известные представители культуры и искусства, артисты Арт-резиденции «Созвездие – Йолдызлык» – выпускники ГИТИСа, Казанской госконсерватории имени Жиганова, Казанского музыкального колледжа имени Аухадеева, Казанского института культуры и других творческих образовательных учреждений страны.

«Дети "Созвездия - Йолдызлык" верны заветам своих предков. Они с удовольствием поют гимн России. Главное, он сегодня звучит в великом Кремле, основе мощи нашего государства, рядом с оплотом ислама мечетью Кул Шариф. Таким образом воспитывается гражданственность и чувство патриотизма. Для нашего государства огромное счастье, что у нас растет здоровая, нравственная молодежь. Здесь слились голоса из разных районов республики. Мы, старшее поколение, уверены, что мы оставляем свои заветы хорошим людям и наша страна будет процветать», – заявил генпродюсер фестивального движения «Созвездие – Йолдызлык» Дмитрий Туманов.

Завершился концерт исполнением гимна движения всеми участниками мероприятия.

«На этом концерте мы можем громко сказать о том, что любим свою Родину. Для каждого ребенка большое счастье поучаствовать здесь. Именно тут особенно ярко ощущается патриотизм», – поделился один из участников концерта Инсаф Ганибаев.