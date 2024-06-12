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Общество 12 июня 2024 17:40

Концерт «Созвездия-Йолдызлык» в День России объединил артистов из 17 районов РТ

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В Казанском Кремле прошел концерт движения «Созвездие Йолдызлык» ко Дню России. На сцену вышли порядка 300 артистов из 17 районов Татарстана. Программа длительностью 2,5 часа состояла из известных произведений патриотического звучания, народного творчества.

«Концерт в День России от лауреатов движения "Созвездие Йолдызлык" стал доброй традицией. Здесь сегодня собрались представители участники разных городов и районов. Такое событие ещё раз подчеркивает, что молодежь нашего региона вне зависимости от национальности работает, учится и живёт во благо Татарстана и родной страны», – отметил министр по делам молодёжи РТ Ринат Садыков.

Концерт открылся коллективным исполнением гимна России, в котором кроме профессиональных артистов приняли участие все гости праздника.

На концерте выступили известные представители культуры и искусства, артисты Арт-резиденции «Созвездие – Йолдызлык» – выпускники ГИТИСа, Казанской госконсерватории имени Жиганова, Казанского музыкального колледжа имени Аухадеева, Казанского института культуры и других творческих образовательных учреждений страны.

«Дети "Созвездия - Йолдызлык" верны заветам своих предков. Они с удовольствием поют гимн России. Главное, он сегодня звучит в великом Кремле, основе мощи нашего государства, рядом с оплотом ислама мечетью Кул Шариф. Таким образом воспитывается гражданственность и чувство патриотизма. Для нашего государства огромное счастье, что у нас растет здоровая, нравственная молодежь. Здесь слились голоса из разных районов республики. Мы, старшее поколение, уверены, что мы оставляем свои заветы хорошим людям и наша страна будет процветать», заявил генпродюсер фестивального движения «Созвездие – Йолдызлык» Дмитрий Туманов.

Завершился концерт исполнением гимна движения всеми участниками мероприятия.

«На этом концерте мы можем громко сказать о том, что любим свою Родину. Для каждого ребенка большое счастье поучаствовать здесь. Именно тут особенно ярко ощущается патриотизм», поделился один из участников концерта Инсаф Ганибаев.

#День России #созвездие-йолдызлык #Ринат Садыков
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