Концерт с «Хрустальным трио» и серенады: каким будет 35-й сезон оркестра La Primavera

Рустем Абязов: «Наши программы уникальные. Те, кто не побывал на какой-то, практически никогда больше ее не сможет услышать»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Программа на открытие сезона называется «Вам поем серенады!»

– Рустем Юнусович, с каким настроением подходит оркестр к сезону с красивым номером 35? Волнуетесь? Ведь надо и начать особенно, и завершить эффектно.

– Сезон у нас будет 35-й, а 35-летие оркестра мы будем праздновать на следующий год. Но нам в общем-то все равно, 35 нам лет или 34 – мы все равно любим музыку и с удовольствием ее играем. Но некий подъем, да, есть в связи с круглой датой. Я считаю, что наши программы все интересные и уникальные. Те, кто не побывал на какой-то нашей программе, практически никогда больше ее не сможет услышать. Очень мало программ, которые повторяются. Может быть, «Киномузыка» разве что и еще пара, которые мы повторяем в том или ином виде.

Программа на открытие сезона называется «Вам поем серенады!» Я понимаю, что многие подумали, что мы песни будем петь под гитару, но нет. Серенады – это многочастный жанр инструментальных пьес, это крупный жанр, который очень любили в эпоху барокко и продолжали любить в эпоху романтики. Правда, серенад барокко у нас не будет, но будет серенада венского классика Моцарта, три романтические серенады – Дворжака, Элгара, Сука. Музыка красивейшая! Это шедевры. Мы специально начинаем без солистов, чтобы было чисто оркестровое открытие сезона. Концерт состоится в БКЗ.

Программа эта очень трудная для исполнения. И серенада Моцарта в концерте – не та маленькая, к которой все привыкли, а это большая серенада. До концерта мы проходили его программу пять раз. У нас нет времени, чтобы сесть и провести 6-7 репетиций к программе. Раньше, когда мы только-только образовались, такое было. Сейчас нет. Но у нас профессиональный оркестр, сейчас это и не требуется: мастерство музыкантов такое высокое, что мы можем практически очень сложные программы играть с одного раза. Как правило, солиста приглашает принимающая сторона, и мы видимся с ними только перед концертом. Например, когда мы выступали в Греции с одним кларнетистом, мы встретились за час до концерта. И вперед! Но для нас это никакой сложности не представляет, у нас в ансамбле получается сыграться с любым человеком.

«В оркестре 22 человека. Состав один, все вместе выступаем и ездим на гастроли» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– К слову, сколько у вас в оркестре музыкантов? Состав один или несколько?

– В оркестре 22 человека. 6 первых скрипок, 6 – вторых, 4 альта, 3 виолончели, 2 контрабаса и клавишные. Состав один, все вместе выступаем и ездим на гастроли. Были времена и ротации, когда половина состава менялась – были такие кризисы. Сейчас же я прихожу в симфонический оркестр Сладковского и смотрю, что половина его струнного состава – мои воспитанники. Я воспитываю, а он пользуется (Рустем Абязов смеется). Но я не обижаюсь: люди всегда стремятся туда, где больше платят. То, что ему удалось сделать, чтобы больше платили, – молодец!

«Меня вполне удовлетворяют те концерты, которые есть по России. Мне расхотелось ехать заграницу»

– Вернемся к новому концертному сезону. Программа после серенад продолжится в других городах Татарстана или у вас иной сценарий афиши?

– 16-го и 17-го сентября мы выступаем в Менделеевске на «Пастернаковских чтениях». Причем в первый день мы будем выступать с Ольгой Кабо и Иммануилом Виторганом, а второй день – с Евгением Князевым. С ним мы уже встречались: это была такая музыкально-поэтическая композиция, которую специально писал московский сценарист на стихи татарских поэтов и музыку татарских композиторов – «Восточная рапсодия». С ней мы выступали этим летом в Троицке, это под Челябинском. В это время там проходила мусульманская конференция, а мы участвовали в культурной программе этой конференции.

«24 ноября – официальный день рождения оркестра, хотя образовался коллектив, конечно, в августе» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С Князевым мы познакомились, кстати, тоже только там и с одной репетиции сделали концерт. Но он получился настолько грандиозным! На моих музыкантов это произвело ошеломляющее впечатление, они сказали, давайте привезем ее и к нам. И мы обязательно ее привезем. Не зря, конечно, Евгений Князев – народный артист России, лауреат Госпремии России, был ректором Театрального Щукинского института.

В Менделеевске у нас будет другая программа – стихи Пастернака. Но она тоже сформирована тем же московским сценаристом. Нас ждут да вечера музыкально-поэтических композиций.

Потрясающая программа будет 18 октября. Концерт пройдет также в БКЗ. Когда позволяет репертуар, мы участвуем в ежегодном фестивале газеты «Музыкальное обозрение». Они родились в один год с нами, и мы всегда взаимно поздравляем друг друга. В этом году фестиваль называется Opus 34. Там такая потрясающая программа! В первом отделении увертюра на библейские темы Прокофьева, соната Шнитке, а также редко исполняемая в Казани «Кармен-сюита» Бизе-Щедрина с литературными отрывками Проспера Мериме.

А 24 ноября – официальный день рождения оркестра, хотя образовался коллектив, конечно, в августе. А 24 ноября был первый концерт. Близко-близко к этой дате, 27 ноября, мы дадим концерт названием «Виртуозы La Primavera». Лучшие наши музыканты выступят в качестве солистов. Будет две мировые премьеры и будет, конечно, скрипичная классика.

«Мы такие молодые и красивые – с весной (La Primavera) ассоциируемся. Вышли на концерт, нас объявили, и это название к нам приклеилось» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Как же так: образовался оркестр в августе, день рождения вы празднуете в ноябре – по первому выступлению, а называетесь La Primavera? В чем интрига?

– Никто не знает, кто предложил название нашего оркестра. Это было во время коллективного обсуждения, все красивые названия были уже заняты. Кто-то выкрикнул: «А давайте La Primavera». Это первое произведение, с которого мы начали репетировать, – Вивальди La Primavera из «Времен года». И вообще мы такие молодые и красивые – с весной ассоциируемся. Вышли на концерт, нас объявили, и это название к нам приклеилось.

– Название, действительно, очень звучное, красивое и запоминающееся. Здорово же, когда в город на гастроли приезжает сама Весна – La Primavera. Помимо Менделевска, наверняка, в этом сезоне будут и другие города?

– Будут челночные поездки по России. Уфа нас ждет, Димитровград нас ждет. Крупных гастролей, особенно зарубежных пока не предполагается. Раньше бы я расстроился, потому что сейчас мы не ездим зарубеж. Но сейчас я спокоен, меня вполне удовлетворяют те концерты, которые есть по России. Мне расхотелось ехать заграницу. Может быть, когда-то это вернется, наверное, было бы интересно показать себя еще где-то. Но здорово, что мы загружены работой здесь. И вот 22 декабря будем открывать в Уфе Рождественский фестиваль.

В Казани в этом году у нас будет два Рождественских концерта: один в БКЗ с Леонидом Друтиным, второй – в кирхе Святой Екатерины на Карла Маркса. Раньше мы в кирхе играли, но это было давно. В этом году с хором «Гармония» хотим сыграть одну интересную джазовую мессу. Саксофонист же Леонид Друтин приезжал и играл с нами в прошлом году. Он произвел очень сильное впечатление. Мы его попросили подобрать программу, которая будет ласково ложиться на Рождественский концерт этого сезона – и она уже подобрана.

«1 апреля в День дурака я предстану как лицедей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Предстану как скрипач, дирижер и лицедей»

– Какие-то еще сюрпризы и фишки приготовили для зрителей?

– 29 марта мне исполнится 65. И мы по этому поводу готовим фестиваль, который так и будет называться «65». В нем будет 3 концерта: полностью мой сольный концерт как скрипача со своим оркестром, второй концерт будет полностью посвящен мне как дирижеру, а третий будет 1 апреля – в День дурака, где я предстану как лицедей. Этот концерт-капустник будет называться «65 – снова повод поиграть». Причем концерт меня как скрипача будет в рамках двух фестивалей одновременно – «65» и L’arte del arco.

У нас продолжится проект «Десятилеточное братство». В последнее время мы туда приглашали ныне обучающихся ребят, а в этом году династию – маму и двух сыновей, выпускников специальной музыкальной школы-десятилетки при Казанской государственной консерватории. Сейчас они, особенно сыновья, востребованные музыканты в очень хороших московских оркестрах. Династия Леоновых-Чередниченко, концерт 21 февраля. Мы готовились сделать с ними концерт в прошлом году, но не нашли даты, чтобы и им было удобно, и нам. В этом году, поскольку заранее, может быть, они все-таки приедут.

Вообще, La Primavera отличается тем, что у нас что-то экстраординарное бывает часто. В этом году закрытием сезона, но пока это в стадии разговоров, возможно, если у нас даты совпадут, будет «стеклянный концерт». Это выступление с «Хрустальным трио» Crystal Trio – трио, которое играет на настоящих хрустальных инструментах. Существует такой ансамбль в России, для них специально изготовили эти инструменты. Это звучание совершенно ангельское! Представьте, как звучит хрусталь. Мы с ними выступали, это было лет 10-12 назад. Решили повторить и завершить сезон чем-то запоминающимся.

«Для меня самое важное – чтобы состоялся фестиваль «Звезды из завтра». Я горю этим проектом, дети – это дорого стоит» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы никому не отказываем: поешь – пожалуйста, играешь на ложках, на шарманке – ради Бога»

– Это очень любопытно, заинтриговали. А какое событие в предстоящем сезоне для вас будет самым важным и значимым?

– Для меня самое важное – чтобы состоялся фестиваль «Звезды из завтра». Я горю этим проектом, дети – это дорого стоит. Во-первых, эта работа очень полезна. И не потому, что я деньги выпрашиваю или еще что-то, она действительно полезна: мы замечаем, как за три года нашей работы поднялись музыкальные школы, которые принимают участие в нашем проекте.

Я очень надеюсь, что в этом году Министерство культуры РТ не оставит без внимания этот наш совместный проект. В прошлом году не было финансирования, и мы провели только казанскую секцию. А вся остальная республика пострадала. Причем я уже провел кастинг по всему Татарстану. Я сам езжу, сам прослушиваю – все заявки я слушаю сам. А заявок сейчас все больше и больше – это настолько людям нравится. В каждом городе, а их пять, примерно, 120-140 заявок. С утра сажусь и до вечера прослушиваю. А потом когда встал вопрос, что мы с оркестром должны выезжать и играть с этими ребятами, денег не дали.

– Сколько необходимо денег на «Звезда из завтра»?

– Это стоит 2,5 млн рублей. Это не такие большие деньги. Во-первых, это уникальный проект. Такого нет нигде в мире. Мы даем возможность любому ребенку во всех 43 муниципальных районах республики принять участие в этом фестивале. Если ты готов, если тебя педагог подготовил настолько, что ты можешь выступить с оркестром, а это выявляет прослушивание, – пожалуйста. Все в равных условиях. И не тебя приглашают в Казань и ты дожжен приехать с родителями за свои деньги, а оркестр приезжает в эти города. Мы разделили эти 43 района на 6 секторов вокруг крупнейших городов, оркестр выезжает в эти города. Мы готовим оркестровки, дети выступают в качестве солистов нашего оркестра.

«Это уникальный проект. Такого нет нигде в мире» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани концерт проходит в январе, в апреле на выезде в пяти городах Татарстана. Потом я отбираю лучших из лучших, и 11-12 мая в БКЗ проходит финальный концерт этого проекта. Номеров 20-25, иногда бывало и 30. Ну, невозможно отсеять – надо взять ребенка. Мы уже идем и на то, что концерт безразмерный. Если номер с хором, приезжает хор, в каждом концерте 3-4 хора, и мы должны их принять. Так в одном концерте участвуют 120-150 человек из хоров, плюс солисты.

И мы никому не отказываем: поешь – пожалуйста, играешь на ложках, на шарманке – ради Бога. Лишь бы были талантливы. Мы даже подталкиваем, чтобы отнеслись более творчески. Особенно народники на это идут, в прошлом году у нас было 10 балалаечников.

«Пришла безумная идея из балета «Щелкунчик» сделать монооперу. Обратился к писателю Альбине Абсалямовой, она написала очень хорошее либретто» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Есть идея – по крупнейшим татарским диаспорам России провезти программу татарской музыки»

– Заявки на гранты оркестр подает?

Некоторое время назад, года два-три, мне пришла безумная идея из любимого всеми балета «Щелкунчик» Чайковского сделать монооперу. Я ее сделал. Обратился к писателю Альбине Абсалямовой, она написала очень хорошее либретто. Сделал очень хорошую оркестровку для своего состава. И мы это исполнили на фестивале очень здорово. Потом мы под разными соусами, и в сочетании с балетом «Шурале» ,и еще какие-то программы предлагали для различных гастролей, и по Кавказу, и так далее. Но почему-то ни разу не получили поддержку Фонда Президентских инициатив. Сейчас мы подали опять заявку. Но это уже другая идея под названием «Обертоны земли предков». Основная идея – объединение татарского народа, то есть по крупнейшим татарским диаспорам России провезти программу именно татарской музыки. Я не знаю, как отреагируют на это.

«Я так мечтал давно по Сибири гастролировать, Дальний Восток... Родилась хорошая программа «Музыкальными маршрутами Транссиба». Сработало!» Фото: предоставлено La Primavera

В 2016 году мы выиграли федеральный грант Российской Федерации, получив серьезную финансовую поддержку. У меня тогда идея была интересная, конечно. Я решил, чем я могу федеральных чиновников удивить? По интернету начал смотреть и вдруг наткнулся – 125 лет с начала строительства Транссиба. А я так мечтал давно по Сибири гастролировать, Дальний Восток. А какую программу сделать? Год кино! Родилась хорошая программа «Музыкальными маршрутами Транссиба». Сработало! Они дали нам эти деньги. У нас были гастроли, 13 крупнейших городов. Сначала мы дали концерт во Владивостоке и потом по Транссибу уже Хабаровск, Благовещенск, до Томска, до Тюмени. Из Тюмени уже поехали в Казань без концертов. Это было здорово!

Или у нас был очень интересный проект, который мы дважды проводили. Ездили по интернатам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в основном с умственно отсталыми. Со слепыми проще, а тут мы боялись. Нет – потрясающе, слушают потрясающе! И глаза, и участвуют. С ДЦП ребята в колясках и танцуют, сидя в коляске, и глаза у них горят. Удивительно.

«С ДЦП ребята в колясках и танцуют, сидя в коляске, и глаза у них горят. Удивительно» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мы два раза ездили, с промежутком в два или три года. И вот первый раз сидит девочка, подросток, ершистая, чувствуется, судя по всему. Сидит, что-то ей не нравится. Но не обращаем особо внимания, продолжаем концерт. Но что удивительно, потом отворачиваюсь, иду к себе и вдруг чувствую, кто-то за мной идет. Поворачиваюсь – эта девочка. Она ко мне подходит, обнимает и просто стоит так. А потом – «Спасибо!», и ушла. Прошло года два, в этом году мы в январе в тот же интернат ездили. Ко мне подходит красавица-девочка и спрашивает, помните меня? Она же. Сидела слушала, с таким удовольствием.

Сделали мы концерт с особенными детьми из коллектива Дмитрия Бикчентаева «Незами». Участвовали все инструменты, которые собрал Дима Бикчентаев, коллекция целая – от шарманки до волынки. И все это с оркестром. Это для детей, для ребят, они тогда еще были небольшие, – такой мощный стимул! Они после этого практически все окончили музыкальную школу, кроме Диляры. Она пошла в университет филологом. Сейчас один из них уже консерваторию оканчивает, гитарист. И с нашим оркестром они еще несколько раз выступали вместе.