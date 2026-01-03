Концерт с элементами гаданий пройдет в музее Сайдашева в Казани

Фонд «Арт-линия» проведет концерт с гаданиями по музыке в Казани в Музее Салиха Сайдашева. Мероприятие состоится 8 января в 16:00.

На концерте прозвучат произведения для фортепиано, скрипки, аккордеона, домры и кларнета, а также музыка Салиха Сайдашева. Каждое произведение – как символический «ответ», который слушатель может интерпретировать по-своему.

Музыку исполнят музыканты из Казани и Москвы. Многие из них – лауреаты Всероссийского фестиваля «Поэт и музыка» им. Мусы Джалиля, который ежегодно проводит фонд «Арт-Линия».

Такие концерты проходят только один раз в год, в период Святок. Каждый музыкальный номер – это одно из предсказаний, которые передает Великий Оракул. Все предсказания очень позитивные и философские.

В завершение концерта слушателей ждет еще одно гадание-сюрприз.

Вход на концерт осуществляется по билетам в музей.