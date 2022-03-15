Концерт произведений Эльмира Низамова пройдет в Казани при поддержке журнала «Магариф»

В зале Союза композиторов РТ в Казани 16 марта пройдет концерт-презентация сборника фортепианных пьес «Времена года», композитора, заслуженного деятеля искусств Татарстана Эльмира Низамова. Проект создан при поддержке общественно-педагогического и научно-методического журнала «Магариф».

В Санкт-Петербурге с 1840 по 1906 год каждый месяц издавался музыкальный нотный журнал для фортепиано «Нувеллист», с которым сотрудничал композитор Петр Чайковский. Издатель журнала Николай Бернард попросил Чайковского сочинить цикл пьес, и родился фортепианный цикл «Времена года», который знаком каждому россиянину с самого детства.

Об этой истории напомнил современный татарский композитор Эльмир Низамов, создав цикл для игры на фортепиано по просьбе старейшего общественно-педагогического журнала «Магариф». Он написал татарскую музыку, этюды и лирические произведения, которые дети могли бы исполнять в музыкальной школе.

Выросший в звуковой среде произведений русского композитора Сергея Рахманинова, итальянского композитора и органиста Джованни Перголези, мечтавший окунуться в татарский мелос Салиха Сайдашева – великого татарского композитора, одного из основоположников татарской профессиональной музыки, Эльмир Низамов создал свой цикл «Времена года».