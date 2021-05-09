Тысячный хор и залпы салюта: Казань отметила День Победы

Тысячи жителей и гостей татарстанской столицы с раннего утра шли в сторону главной городской площади. Именно здесь в 10 часов утра прошел традиционный парад с участием войск Казанского гарнизона, а также военной техники, в том числе и танков Победы — Т-34.

По окончании центрального события праздника народные гулянья на площади продолжились. Ближе к вечеру число горожан на площадке вновь начало расти: в 19 часов здесь начался масштабный концерт.

В этом году перед собравшимися вновь выступает тысячный хор «Поющая Казань», а также десятки самых разных исполнителей и мастеров искусств — от исполнителей народных песен и танцев до звезд российской эстрады.

Изюминкой нынешней концертной программы стал ее обновленный формат, предусматривающий несколько блоков. Гости шоу могут вместе с исполнителями не только спеть современные хиты, но и вспомнить легендарные песни военных и послевоенных лет: «Катюшу», «Зеленый клен», «День Победы» и многие другие.

«В этом году мероприятие проходит в формате народного караоке», — отметили ранее в казанской мэрии.

Концертная программа продлилась вплоть до 10 часов вечера, после чего начался поаздничный салют. В этом году финальный аккорд торжества продлился четыре минуты — именно столько продолжались праздничные залпы артиллерийских орудий. По словам организаторов, лучшее место для наблюдения салюта находилось в шаговой доступности от площади Тысячелетия - на акватории реки Казанки.