Концерт певца Вани Дмитриенко в Казани привлек аудиторию от 5 до 60 лет

Аудиторию от 5 до 60 лет привлек прошедший в Казани концерт российского исполнителя Вани Дмитриенко. Выступление артиста в столице Татарстана прошло в рамках большого тура по городам России.

По словам Дмитриенко, подобные концерты пользуются популярностью у зрителей разного возраста, так как создают домашнюю атмосферу.

«Сольные концерты проецируют домашнюю атмосферу какого-то вечера, когда родители приходят смотреть на своих детей. Такую спокойную атмосферу», – пояснил артист.

Подробнее о прошедшем в Казани концерте вы узнаете из сюжета «Татарстан-24».