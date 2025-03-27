Концерт памяти дирижера Мансурова собрал для хосписа в Казани более 3 млн рублей

С большим успехом в Москве, в Центральном доме культуры железнодорожников, прошел благотворительный концерт памяти выдающегося дирижера современности Фуата Мансурова – народного артиста России, Казахстана, Татарстана.

Как сообщила пресс-служба полпредства РТ, в этом году со дня смерти музыканта исполняется 15 лет. Фуат Мансуров ушел из жизни много лет назад, но он продолжает нести добро нам, живым, через своих учеников и почитателей своего безграничного таланта.

Полномочное представительство РТ в РФ, организовавшее концерт, все собранные средства от продажи билетов и благотворительные взносы передало в Региональный общественный фонд помощи детям имени Анжелы Вавиловой в поддержку детского казанского хосписа.

Полпредство Татарстана уже несколько лет проводит культурно-благотворительные мероприятия в поддержку этого фонда. В них всегда принимает участие его создатель и руководитель Владимир Вавилов. Фонд он назвал именем своей дочери, которая умерла после тяжелой болезни.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра РТ – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, заместитель чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в РФ Ерлан Шамишев, замминистра культуры РТ Ленар Хакимзянов, председатель правления Регионального общественного фонда помощи детям имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов, председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин, семья Фуата Мансурова и дочь Мусы Джалиля Чулпан Залилова.

Ахметшин отметил, что Фуата Шакировича уже много лет нет на этом на свете, но его дела с успехом продолжают его ученики.

«А одна из лучших его учениц – это народная артистка Татарстана Анна Гулишамбарова!» – подчеркнул он.

Концерт прошел в сопровождении Молодежного симфонического оркестра «Новая музыка» Казанского музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева. За дирижерским пультом весь вечер была его руководитель – Анна Гулишамбарова.

Равиль Калимуллович также отметил, что мероприятия памяти Фуата Мансурова, по согласованию с дочерью дирижера Мариной Фуатовной, полпредство Татарстана делает благотворительными – в поддержку казанского детского хосписа.

«Я благодарен всем, кто поддерживает наши проекты и оказывает посильную помощь тяжелобольным детям – покупает билеты на концерты, делает благотворительные взносы. Особые слова признательности за сегодняшний вечер – депутату Госдумы Руслану Гаджиеву и меценату Ильязу Муслимову, они взяли на себя все расходы по аренде зала и дорожные расходы оркестра. Сегодня мы передаем Фонду имени Анжелы Вавиловой 3 142 270 рублей», – сказал Ахметшин.

Также он назвал имена наиболее крупных благотворителей, среди них: Рустам Гатауллин, Самат Гильметдинов, Ильнур Рафиков, Рафаэль Фаизов, Шамиль Шакиров, семья академиков Хабриевых – Талия Ярулловна и Рамил Усманович.

О творческих связях Фуата Мансурова с Казахстаном и Татарстаном, о его большом вкладе в культуру обеих республик в своих выступлениях говорили Ерлан Шамишев и Ленар Хакимзянов.

Свою профессиональную деятельность в качестве музыканта Фуат Шакирович начал в Казахстане, где родился. Там он окончил Казахскую консерваторию, был главным режиссером Казахского театра оперы и балета. Создал и возглавил Государственный симфонический оркестр Казахстана.

Почти 25 лет маэстро возглавлял Государственный симфонический оркестр РТ. Ему неоднократно предлагали возглавить оркестр в Австралии, Президентский оркестр Турции, оперу Аргентины, но он остался в России. На вопрос «Почему вы приезжаете в Казань, имея столько зарубежных предложений?» Фуат Шакирович отвечал: «Кан тарта…»

Владимир Вавилов поблагодарил Полпредство Татарстана и его руководителя Равиля Ахметшина за многолетнюю поддержку фонда.

«Завтра нашему фонду исполняется 22 года. И ваша помощь будет подарком ко дню рождения. За эти годы благодаря пожертвованиям мы построили два хосписа – сначала детский, потом взрослый. Сейчас в них находятся 100 пациентов. И я вас заверяю: все до копейки пойдет на благое дело – в помощь детям, на работу хосписов. Огромное вам спасибо за вклад вашей души в это благородное дело», – сказал Вавилов.

Благотворительный концерт поддержали своим участием выдающиеся мастера искусств, солисты Большого театра России, Мариинского театра и Московского театра «Новая Опера», победители музыкальных телевизионных проектов и престижных международных конкурсов – Альбина Шагимуратова, Марат Гали, Рузиль Гатин, Венера Гимадиева, Екатерина Воронцова, Эльмира Калимуллина, Евгения Красилова, Владимир Кудашев, Ильяс Невретдинов, Айдар Салахов, Елизавета Малышева-Джалиль.

Прозвучали арии из зарубежной и русской оперной классики, песни на музыку современных композиторов. Артисты выступали как сольно с оркестром, так и в неожиданных красивых дуэтах.

Альбина Шагимуратова, выходившая на сцену несколько раз, подарила зрителям и песню «Сандугач» татарского композитора Рустема Яхина.

Завершился концерт совместным исполнением участниками «Застольной» из оперы «Травиата», солировали Венера Гимадиева, Евгения Красилова, Марат Гали и Рузиль Гатин.

Режиссером и ведущим памятного вечера стал заслуженный артист РТ Альберт Жалилов, подаривший зрителям песню в своем исполнении, а также в дуэте с Венерой Гимадиевой.

В дар Региональному общественному благотворительному Фонду имени А. Вавиловой для детского хосписа «Московский политехнический университет» передал пять картин, написанных студентами и преподавателями кафедры «Рисунок и Живопись».

Также желающие могли приобрести картины перед началом концерта. В холле концертного зала «Московский Политех» представил выставку живописи, работы были написаны летом 2024 года в рамках творческой поездки в Татарстан. Все средства от их продажи также были направлены в фонд.