Концерт «Наш дом – Татарстан» станет главным событием Дня народного единства в РТ

В День народного единства, 4 ноября, в учреждениях культуры Республики Татарстан запланировано много тематических мероприятий. Центральным событием станет гала-концерт Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан» в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Джалиля. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник отдела взаимодействия с общественными организациями Министерства культуры Татарстан Айрат Файзрахманов.

«В нем выступят представители 31 района Республики Татарстан, которые прошли в финал фестиваля. До этого проходили зональные туры. В этом году, отмечу, фестиваль проходит под лозунгом “Народов много – родина одна”. А его проведение соответствует целям и задачам федерального проекта ”Творческие люди” национального проекта “Культура”», – сказал Файзрахманов.

Готовиться к фестивалю, уточнил директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров, начали еще в сентябре. После приема заявок прошли выездные отборочные туры, а участников гала-концерта наградят почетными знаками и призами.

«В течение октября мы провели семь выездных отборочных туров. В этом году количество заявок на участие в фестивале серьезно увеличилось. Заявились 433 этнокультурных коллектива, а это более 4 тысяч участников. Качество творческих номеров значительно улучшилось. Мы видим настоящую красоту традиционного костюма на сцене», – отметил Кадыров.

Родился фестиваль «Наш дом – Татарстан» по инициативе Ассамблеи народов Татарстана и ее национально-культурных объединений, напомнила член комиссии Общественной палаты Татарстана по межэтническим и межконфессиональным отношениям, заместитель председателя Ассамблеи народов Татарстана Ирина Александровская.

«Начиналось все с малого. Постепенно этот фестиваль стал популярен, и важно, что это актив, как правило, самодеятельный актив. Хотя с удовольствием принимают участие в последнее время уже и профессионалы. Фестиваль был поддержан муниципальной властью практически в каждом районе. А сейчас уже появился определенный соревновательный эффект, кто больше представит интересных талантов, сколько пройдет номеров от района в большой заключительный праздничный проект. Так что маленькая инициатива общественности родилась в большой яркий проект, который является сейчас символом настоящего праздника Дня народного единства у нас в республике и настоящего единства наших народов», – подчеркнула Александровская.

Увидеть концерт «Наш дом – Татарстан» можно будет и в прямой трансляции на телеканале «ТНВ».