Концерт московской группы QASCAD пройдет в Казани 31 июля

QASCAD – это группа московских музыкантов-экспериментаторов, смешивающих нео-джаз, хип-хоп и фанк. Каждый участник группы является виртуозом своего ремесла, с огромным опытом работы с разными артистами и выдающимися музыкантами современной джазовой сцены.

Главная особенность коллектива – это искренний и стильный вайб нового поколения музыкантов, стремящихся покорить сердца слушателей свежим звучанием и мощной энергией сломанных ритмов, необузданной импровизацией, изящным вокалом, сложной гармонией и невероятным грувом.

Лидером группы является Эрик Холматов – исключительный мастер вокальных искусств, резидент джаз-клуба Алексея Козлова, основатель крупнейших в столице вокальных вечеринок «Sticky Jam», основатель и лидер группы «JOY CYCLE»,«QASCAD», сотрудничал с такими известными артистами, как L’ONE, БАСТА, LIZER, MANIZHA, АНДЕРГРАУНД, SODA LUV, МАРИ КРАЙМБРЕРИ, TOON HARMO & FAU. В составе группы выпускники Музыкальной Академии им. Гнесиных, резиденты столичных джазовых клубов.

Билеты на концерты фестиваля можно приобрести на официальном сайте фестиваля.

Telegram-канал: https://t.me/jazzkazan

Группа VK: https://vk.com/jazz_kremlin_kazan

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Видео: пресс-служба фестиваля