Концерт Metallica в Греции вызвал землетрясение

Концерт легендарной американской группы Metallica, прошедший в субботу в Греции, вызвал микросейсмические толчки, сообщает местная газета Ekathimerini со ссылкой на данные афинского геодинамического института.

По данным издания, выступление на стадионе на севере Афин посетили более 80 тысяч человек. Оборудование по мониторингу землетрясений зарегистрировало небольшие треморы, вызванные согласованными перемещениями толпы во время мероприятия. Эти явления известны как «концертные толчки», отметили в институте.

Год назад аналогичное выступление группы в штате Вирджиния также провоцировало небольшое землетрясение.