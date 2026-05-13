news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 13 мая 2026 10:37

Концерт Metallica в Греции вызвал землетрясение

Читайте нас в
Телеграм
Концерт Metallica в Греции вызвал землетрясение
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​

Концерт легендарной американской группы Metallica, прошедший в субботу в Греции, вызвал микросейсмические толчки, сообщает местная газета Ekathimerini со ссылкой на данные афинского геодинамического института.

По данным издания, выступление на стадионе на севере Афин посетили более 80 тысяч человек. Оборудование по мониторингу землетрясений зарегистрировало небольшие треморы, вызванные согласованными перемещениями толпы во время мероприятия. Эти явления известны как «концертные толчки», отметили в институте.

Год назад аналогичное выступление группы в штате Вирджиния также провоцировало небольшое землетрясение.

#музыка #греция #землетрясение
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Смертность достигает 40%: что такое хантавирус и грозит ли миру новая пандемия?

Смертность достигает 40%: что такое хантавирус и грозит ли миру новая пандемия?

12 мая 2026
Умер протоиерей Виталий – один из тех, кто возрождал Варваринский храм Казани

Умер протоиерей Виталий – один из тех, кто возрождал Варваринский храм Казани

12 мая 2026
Новости партнеров