Концерт, литературный вечер, конкурс рисунков: в Челнах празднуют День города

Сегодня Набережные Челны празднуют День города. В городе организована масштабная программа — мероприятия развернулись на нескольких площадках.

Так, на площади перед Центральной городской библиотекой стартовал литературный праздник «Ак шәһәрдә яшьлек дәрте яши». На площади ДК «Энергетик» проходит концерт «Челны в истории страны».

Еще одна праздничная программа «В городе N» развернулась на бульваре Энтузиастов, а в парке Победы организована развлекательная программа.

Юные горожане и их родители — жители Замелекесья могут присоединиться к конкурсу рисунков на асфальте «Мой город в будущем», который пройдет на площадке центра культуры «Эврика».

С Днем города всех челнинцев в своем Telegram-канале поздравил мэр Наиль Магдеев.

«Несмотря на молодость, Набережные Челны имеют богатую, яркую историю, связанную с великими стройками — это и возведение гидроэлектростанции, и становление автогиганта, и появление знаменитых крупных строительных компаний, — отметил глава города. — За всеми достижениями стоят люди. Они — его знаменитое прошлое, славное настоящее и полное надежд будущее! Поэтому сегодня особые слова благодарности адресую первопроходцам, вложившим всю свою силу и энергию в становление Набережных Челнов».

«Мы, челнинцы, любим свой город и делаем все для того, чтобы соответствовать высокой планке, поставленной первостроителями — мы строим новые дома, учреждения культуры, спорта, здравоохранения, возводим высокотехнологичные заводы, регулярно выполняем капитальный ремонт домов, школ и детских садов», — добавил градоначальник.

