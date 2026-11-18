Фото: MOÑ

На театральной площадке MOÑ 17 декабря пройдет концерт легендарной казанской татароязычной рэп-группы Ittifaq в рамках серии перформативных вечеров «КИЧ». Группа презентует треки с нового альбома, который был записан в 2010 году, а сведен в 2026, а также исполнит хиты с дебютного альбома «Бәлки» 2007 года в обработке Yummy Music Band под руководством Юрия Федорова.

Гостями вечера станут артист театра им. Камала Искандер Хайруллин и музыкант Ильгиз Шайхразиев. Зрителям концерта для поддержки атмосферы вечера организаторы «КИЧ» предлагают приходить в одежде в стиле нулевых.

Группа возникла в 2005 году – в год тысячелетия Казани, открытия метрополитена и зарождения татарского рэпа. Коллектив объединил музыкантов Ильяса Гафарова, Назима Исмагилова и Альбину Сулейманову. Музыка Ittifaq (с арабского языка «единение») сочетала в себе R’n’B, этнические татарские мелодии и речитативы на татарском языке, а в текстах поднимались темы любви и одиночества, проблемы молодого поколения, социальные проблемы неравенства.

«КИЧ» – серия из 12 перформативный вечеров о встрече разных искусств и людей. Кураторы серии – танцовщик и хореограф Нурбек Батулла, поэт и режиссер Йолдыз Миннуллина, музыкант и композитор Ислам Валеев. Проект реализуется с использованием гранта ПАО «Татнефть».