Культура 10 февраля 2026 09:25

Концерт лауреатов фестиваля «Поэт и Музыка» к 120-летию Мусы Джалиля пройдет в Казани

Фото предоставлено организаторами концерта

13 февраля 2026 года в 18:30 в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоится Концерт лауреатов V Международного музыкально-поэтического фестиваля «Поэт и Музыка» имени Мусы Джалиля. Мероприятие приурочено к 120-летию со дня рождения поэта, сообщают организаторы.

Всероссийский музыкально-поэтический фестиваль «Поэт и Музыка» имени Мусы Джалиля проводится с 2021 года Фондом поддержки искусства «Арт-Линия».

В концерте примут участие юные музыканты и чтецы, а также приглашенные лауреаты фестиваля прошлых лет. Они исполнят стихи Мусы Джалиля на русском и татарском языках, а также музыкальные произведения Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова, Людвига Бетховена и других известных композиторов.

Почетными гостями фестиваля станут дочь поэта Чулпан Залилова, его внучка Татьяна Малышева и правнуки Мусы Джалиля.

#концерт #Муса Джалиль
