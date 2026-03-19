Концерт «Калеб. Новое поколение» состоится в театре Камала

В универсальном зале театра Камала 31 марта состоится концерт «Калеб. Яңа сулыш» («Калеб. Новое поколение»).

Творческое объединение «Калеб» представляет весенний концерт, в котором примут участие молодые певцы, композиторы, поэты, танцоры и художники. На сцену выйдут как исполнители, уже знакомые аудитории по проектам «Калеб», так и новые имена, для которых этот вечер станет дебютом.

В концерте примут участие авторы и исполнители, работающие в разных жанрах и направлениях. Зрители смогут увидеть работы молодых талантов и познакомиться с новыми именами в музыке, поэзии и хореографии.

Вокалисты: заслуженная артистка РТ Татьяна Ефремова, Алмас Хусаинов, Рамиль Айметдинов, Элина Сафина, Динар Шарафетдинов, Тимур Мусин, Аделина Закирова, Руслан Габбасов, Ильзира Сиразиева, Айгиз Хайдаршин, Гузель Габбасова, Рустем Хусаинов, Залина Шакирова, Илюза Валиуллова, Инсаф Ганибаев.

Писатели: Дания Нагим, Гузель Закирова, Айгуль Хабибрахманова, Адиля Ахметзянова, Азат Валиев, Рузалия Шакирова, Зулейха Камалова.

Композиторы: Айдар Абдрахимов, Айдар Ниязов, Рузия Калимуллина, Рената Корнилова, Фархад Бахтияри.

Танцоры: Камиля Галиева, Альбина Нугманова.

Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Дирижер – заслуженный деятель искусств РТ, главный дирижер театра Тинчурина Ильяс Камал.

Режиссер-постановщик – главный режиссер Нижнекамского государственного татарского драматического театра им. Туфана Миннуллина Лилия Ахметова; автор сценария – Рузаль Ахмадиев; куратор проекта – Лилия Гараева.

Проект реализуется молодежным объединением «Калеб» при поддержке Мэрии Казани и Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.