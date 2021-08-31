Концерт Jony в Набережных Челнах собрал 100 тыс. зрителей

На малом майдане парка «Прибрежный» в Набережных Челнах в День Республики Татарстан выступил популярный исполнитель Jony. Как сообщил артист на своей странице в соцсети Instagram, на его выступление пришли 100 тыс. человек.

«День Республики Татарстан. По этому поводу вчера собрались вот такой вот компанией из примерно 100 000 человек проводить лето. Спасибо, Набережные Челны. Вы такиииие душевные», — написал исполнитель.

В социальных сетях сразу же начались обсуждения. Некоторые вспомнили концерт Niletto, который в День молодежи посетили 35 тыс. человек.

«Кого оштрафуют в этот раз? Судя по всему, через пять — семь дней у нас будет вспышка вируса», — поделился прогнозом пользователь Владимир Сергеевич. «За маски и социальную дистанцию кого оштрафуют?» — задалась вопросом Альбина Канаева.

«Администрация города — молодцы, отличный праздник, так держать», — написала Татьяна Коновалова. «Одна проблема — не поняла, что он пел, зажевывал слова. Но обаятельный», — высказала мнение Анна Захарова.

При этом многие челнинцы остались недовольны качеством салюта. По их мнению, он был не таким зрелищным, как в Казани. Кроме того, вместо 21.00 фейерверк начался в 22.00.

«Очень неплохой концерт, людей много, артист позитивный, люди поют... Думаю, вполне неплохой праздник. А насчет салюта — людям никогда не угодишь... Большой — деньги в воздух, маленький — пожалели», — резюмировала Евгения Янке.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Челнах оштрафовали главу Управления по делам молодежи за нарушения на концерте Niletto.