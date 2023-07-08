Концерт и тысяча ромашек: на бульваре Энтузиастов в Челнах отметили День семьи

В Центральном районе Набережных Челнов в честь Всероссийского Дня семьи, любви и верности на бульваре Энтузиастов состоялся праздничный концерт «Моя семья — мое счастье». Для челнинцев с трогательными номерами выступили творческие коллективы центра культуры «Кызыл тау».

«Были представлены „Татарский вальс Сайдашева“ в исполнении танцевального коллектива „Рассвет“, песню „Элдермешкэ кайтам эле“ спела Айгуль Максудова, а композицию „Жители Земли“ — детская шоу-группа „Куколки“», — рассказала «Татар-информу» ведущий специалист отдела взаимодействия с организациями территории Гульназ Вильданова.

Для гостей мероприятия была организована передвижная фотозона, где каждая семья могла запечатлеть на память моменты праздника. Параллельно стартовала акция «Подари ромашку на счастье». Сотрудники администрации района и волонтеры молодежного центра «Нур» дарили челнинцам яркие стикеры с изображением ромашки. В акции принял участие глава Центрального района Эдуард Фаттахов. Челнинцам подарили 1 тыс. ромашек.

«Проведение праздников с населением стало доброй традицией для всех челнинцев, и эти мероприятия находят благодарный отклик у жителей Автограда! В этот замечательный праздник от всей души желаю каждой семье крепкого здоровья, доброго и теплого отношения друг к другу, жить в мире, согласии и взаимопонимании. Особые слова благодарности и признательности семьям „со стажем“ и многодетным семьям. Ваши щедрость души, родительский труд, терпение и забота достойны восхищения. Крепкого вам здоровья, отличного настроения, семейного благополучия и счастья на долгие годы вперед!» — пожелал глава Центрального района Эдуард Фаттахов.

День семьи, любви и верности — это праздник в России, который отмечается 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Официально он установлен в России указом Президента Владимира Путина от 28 июня 2022 года.