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Культура 30 сентября 2026 11:26

Концерт ГАСО Татарстана покажут в прямом эфире

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Концерт ГАСО Татарстана покажут в прямом эфире
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 1 октября, в прямом эфире будет показано выступление Государственного академического симфонического оркестра Татарстана.

Трансляция будет организована на странице сообщества Правительства Республики Татарстан в социальной сети «ВКонтакте».

В этом году оркестр отмечает 60-летний юбилей и открывает 61-й концертный сезон. В программу завтрашнего концерта включены произведения Людвига ван Бетховена, Дмитрия Шостаковича, Назиба Жиганова, Рустема Яхина и других композиторов.

За дирижерский пульт встанет художественный руководитель и главный дирижер оркестра Александр Сладковский. Трансляция начнется в 18:30.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Александр Сладковский рассказал о подготовке ГАСО РТ к 60-летнему юбилею.

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#государственный симфонический оркестр РТ
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