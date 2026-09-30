Концерт ГАСО Татарстана покажут в прямом эфире
Завтра, 1 октября, в прямом эфире будет показано выступление Государственного академического симфонического оркестра Татарстана.
Трансляция будет организована на странице сообщества Правительства Республики Татарстан в социальной сети «ВКонтакте».
В этом году оркестр отмечает 60-летний юбилей и открывает 61-й концертный сезон. В программу завтрашнего концерта включены произведения Людвига ван Бетховена, Дмитрия Шостаковича, Назиба Жиганова, Рустема Яхина и других композиторов.
За дирижерский пульт встанет художественный руководитель и главный дирижер оркестра Александр Сладковский. Трансляция начнется в 18:30.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Александр Сладковский рассказал о подготовке ГАСО РТ к 60-летнему юбилею.