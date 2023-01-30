Концерт, армреслинг, реалити-шоу: 11 тысяч гостей встретил СтудФест в Санкт-Петербурге

Масштабный фестиваль студентов прошел 25 января на площадке Севкабель Порт в Санкт-Петербурге. Он объединил более 1 тыс. инфлюенсеров из 70 регионов России и достиг охвата в 750 миллионов пользователей.

Пространство СтудФеста было разделено на несколько тематических зон, которые охватили все сферы интересов молодежи от музыки и науки до спорта и арт-инсталляций. Среди них – съемочная площадка с актерским составом сериала «Универ», интерактивные зоны Yappy и Rutube, VR-зона с современным оборудованием pro-класса, выставка молодых художников, стильный фудмаркет.

«Организовывать крупные молодежные мероприятия, видеть заряженные лица, и чувствовать этот накал эмоций – большое счастье для всей нашей команды. Мы рады, что нам удалось собрать такое количество блогеров на одной площадке, и показать всем, кто пришел на СтудФест, что блогерство – это настоящая профессия, которая сможет творить будущее нашей креативной молодежи», – сказала генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина.

Крупнейшей зоной СтудФеста стал Лекторий, организованный партнером мероприятия негосударственным институтом развития «Иннопрактика».

«Во время панельной дискуссии мы постарались обсудить самые актуальные вопросы, которые касаются жизни и развития талантливой молодежи нашей страны. Пожалуй, главной темой для обсуждения стала популяризация качественного научно-образовательного контента, в котором нуждается современное медиапространство. Мы уверены, и практика показывает, что у молодых людей есть запрос на такую информацию. Мы с коллегами, в свою очередь, готовы приложить максимум усилий, чтобы на этот запрос ответить», – сказала первый заместитель негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова.

По мнению заместителя генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тины Канделаки, сегодня мы находимся в таком моменте времени, когда необходимо создавать, созидать и развивать активы, заточенные на работу с новыми поколениями.

«К таким активам относятся, например, российские социальные сети Yappy и Rutube, которые подарят нам своих героев. Чтобы молодежь продолжала приходить на российские медиаплощадки и пользовалась ими, к ней необходимо прислушиваться, объединяться в коллаборациях. СтудФест создает отличную площадку для того, чтобы мы смогли услышать свежие идеи, а молодым людям помогает быть услышанными», – отметила Тина Канделаки.

В работе лектория также приняли участие генеральный директор Yappy Данила Овчаров, заместитель генерального директора «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Борис Ханчалян, генеральный директор АНО «Медиапрактика» Андрей Серов, генеральный директор Insight People Алина Зиннатуллина, исполнительный директор Фонда развития Физтех-школ Андрей Богданов и генеральный продюсер Rutube Давид Кочаров.

«Одна из целей Rutube – сделать образовательный и научный контент модным. Чем чаще просветительские ролики попадают в тренды, тем больше ими интересуется молодежь», – уверен генеральный продюсер Rutube Давид Кочаров.

Генеральный директор Yappy Данила Овчаров считает, что миссия Yappy – развивать экономику креатора, то есть давать возможность людям реализовывать себя через творчество, создавая контент в формате вертикальных видео – самим или вместе с друзьями.

«Для нас большая победа, что почти четверть наших пользователей на платформе уже стали креаторами. При этом у молодежи есть спрос на то, чтобы узнавать о сложных вещах через простые форматы. Поэтому среди креаторов у нас есть и преподаватели, и кандидаты наук. Например, Николай Милованов и Влад Физмат, которые просто и доступно рассказывают про математику, физику, и аудитории это нравится», – отметил Данила Овчаров.

На главной сцене в течение всего СтудФеста для гостей праздника проходила концертная программа. Весь день на сцене были популярные ведущие и блогеры, выступили такие звезды, как KAYA, BITTUEV, ERSHOV, ST, Тося Чайкина, DAVA, Диана Анкудинова, Аксель, группа Pride, Чайный & Андрей Покровский, группа Pizza, танцевальный коллектив ЮДИ, VAVAN, Саша Стоун, TSOY, группа Градусы и группа RASA.

В тематической зоне бойцовской лиги «Наше Дело» для посетителей мероприятия была интегрирована фотозона в виде октагона, прошло соревнование по армрестлингу с Кириллом Сарычевым, состоялся показ фрагмента финальной серии эксклюзивного реалити-шоу «Путь Бойца» и встреча с участниками проекта. На интерактивной площадке шоу «Вызов» каждый посетитель фестиваля смог записать профессиональную видеовизитку для кастинга на второй сезон проекта. А в спортивных зонах Yappy все желающие посетили мастер-класс от Федерации скейтбординга России, а также поучаствовали в турнире по стритболу наравне с командами PENA TEAM, Спартак Политех, Спартак Лесгафта, Зенит юниор и Зенит ЛГУ, Таурас Феникс, Хонка, Перфил Тим, Гутид и Метрострой.

На втором этаже Севкабель Порт были расположены лаборатории Yappy. В каждой из них гости фестиваля смогли записать контент на фоне трех уникальных декораций вместе с друзьями, звездами и блогерами-миллиониками.

Rutube организовал свою студию, в которой выступили амбассадоры национального видеохостинга Станислав Ярушин, Артур Арутюнян, Вован и Лексус, Dava и Анастасия Витонова. Лидеры мнений рассказали о своих проектах и ответили на вопросы посетителей мероприятия. Также гости студии Rutube стали первыми зрителями фрагмента финальной серии реалити-шоу «Путь Бойца» и пообщались с его участниками.

СтудФест в Севкабель Порт прошёл при поддержке партнеров – негосударственного института развития «Иннопрактика», Газпром-Медиа Холдинга, Телеканала «ТНТ», шоу «Вызов» на «ТНТ», YAPPY, продюсерского центра Insight People и бойцовской лиги «Наше Дело». Информационный партнер мероприятия - телеканал «Матч ТВ».