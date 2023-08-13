Концерн «Калашников» показал новый АК-19 в короткоствольном исполнении

Концерн «Калашников» представил автомат АК-19 в короткоствольном исполнении, который заряжают патронами натовского калибра 5,56 мм. Об этом пишет ТАСС.

Стрелковое оружие разработали на базе 5,45-миллиметрового АК-12, он является новейшим экспортным образцом автомата Калашникова. От предыдущих модель отличается продуманной эргономикой, повышенной точностью стрельбы и адаптацией к всесуточному применению.

АК-19 – широко распространенный в мире и используемый в странах НАТО вариант АК-12 под патрон калибра 5,56х45 мм. АК-12 является основным образцом индивидуального стрелкового оружия для мотострелковых и других подразделений Вооруженных сил России, призванный заменить АК-74 и АК-74М.

В апреле сообщалось, что концерн начал поставки новой формы для российской армии.