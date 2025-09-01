Концерн «Калашников» изготовил автоматы, которые станут перспективным оружием самообороны

t.me/kalashnikovnews

Концерн «Калашников» сконструировал первую партию автомата АМ-17 калибра 5,45 мм. Оружие уже успешно прошло все испытания, сообщили в пресс-службе концерна.

Отмечается, что, создавая автомат, производители учли все требования, которые сегодня предъявляют к современному автоматическому стрелковому оружию. Причем обратную связь концерн получал прямо из зоны СВО. По итогу автомат изменяли.

Фото: © t.me/kalashnikovnews

«АМ-17 готов к новым испытаниям в интересах заказчика, опытно-конструкторские работы полностью завершены», – подчеркнули на концерне.

Предполагается, что АМ-17 станет перспективным оружием самообороны для расчетов боевой техники, а также его будут использовать для вооружения бойцов спецподразделений армии и сил охраны правопорядка.