Харизма, нефть и амбиции: о чем Минниханов говорил с будущими геологами в Альметьевске
Чтобы сохранить позиции на мировом энергетическом рынке, России необходим приток молодых специалистов в топливо-энергетический комплекс. Татарстан является одним из регионов, где развитию этой отрасли уделяется особое внимание. Не случайно в Альметьевском районе сегодня открылась Республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов.
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«Самое главное в профессии – это востребованность»
Участие в торжественном открытии олимпиады принял Президент Татарстана Рустам Минниханов. В своей речи он напомнил, что Россия – мировой лидер по нефтедобыче. Поэтому подготовка молодых специалистов-геологов имеет важное значение.
«Нельзя стать геологом за день и даже за пять лет. Этим нужно заниматься со школьной скамьи. Ваша работа – это огромное будущее для потенциала нефтяной отрасли нашей страны. Россия – ведущая нефтедобывающая страна в мире. Самое главное в профессии – это востребованность. Вы нужны нефтяникам и всей отрасли в целом», – заявил Минниханов. Он пояснил, что с каждым годом условия работы в нефтяной отрасли меняются: ресурсы истощаются, нужны новые технологии для того, чтобы осваивать более сложные месторождения.
Во время церемонии открытия участники олимпиады организовали выставку со своими находками у входа на лагерный майдан. Одна из экспозиций была посвящена экспедиции в Хвалынском море, на которой совсем недавно были ребята из Казахстана. Это нефтегазоконденсатное месторождение в северной части акватории Каспийского моря, рассказала член команды Ольга Кривобокова.
«В Казахстане много центров туризма, мы занимаемся геологией регулярно, наша команда регулярно ездит на олимпиаду в Альметьевск, но я здесь впервые. За время последней экспедиции мы нашли много различных минералов. Их находки помогают развитию медицины, строительства и других», – сообщила юный геолог.
Олимпиада на базе детского лагеря «Солнечный» в Альметьевском районе проходит уже не в первый раз, поэтому здесь созданы все условия для проведения геологических соревнований.
На церемонии открытия было подготовлено красочное шоу с национальными танцами стран, откуда приехали команды, а также поднятия флага, который водрузили победители прошлого года, представляющие Татарстан.
Юные ученые посоревнуются в знаниях палеонтологии и нефтяной геологии
Республиканская геологическая олимпиада среди школьников проводится в Татарстане ежегодно с 2014 года при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Зимой проводятся школьный, муниципальный и республиканский туры, которые включают в себя как теоретические вопросы, так и решение практических задач в лаборатории.
Для проведения полевых испытаний организуется летняя полевая олимпиада, на которой кроме теоретических заданий выполняется ряд практических заданий на местности. В их числе соревнования по минералогии, палеонтологии, по шлиховому опробованию, по гидрологии, радиометрии и многие другие.
«У доброго начальника ничего не получится, нужно быть справедливым»
Перед поездкой в лагерь геологов Президент Татарстана встретился с участниками III Международного нефтегазового молодежного форума в Альметьевске, где ответил на вопросы будущих нефтедобытчиков и дал им советы по дальнейшему развитию.
Так, один из вопросов от участников форума был о том, как Рустам Минниханов выстроил себе харизматичный образ и стал одним из самых уважаемых и влиятельных глав субъектов России.
«У доброго начальника ничего не получится, нужно быть справедливым. Добрым можно быть с детьми в детском саду, в работе нужно быть требовательным. Иначе результата не будет. А для того, чтобы решать амбициозные задачи, иногда нужно быть и очень жестким», – ответил Минниханов.
Президент РТ отметил, что для того, чтобы стать хорошим руководителем, нужно иметь хороших учителей. По его словам, многое он почерпнул, работая с первым руководителем республики Минтимером Шаймиевым.
В беседе с Рустамом Миннихановым молодые специалисты расспросили его о зарубежных связях Татарстана в нефтегазовой отрасли, в частности о проектах с Узбекистаном.
«Узбекистан традиционно наш стратегический партнер. В последние годы там происходят большие изменения. Мы часто посещаем Узбекистан. Там у нас два крупных игрока – КАМАЗ и "Татнефть". Там есть большие планы по газомоторному топливу», – ответил на этот вопрос Минниханов.
Минниханов получил главе Альметьевска назначить школьника советником по экологии
Во время посещения Альметьевска Президент Татарстана также встретился со школьниками-экоактивистами из нефтяной столицы республики. Один из них так активно задавал вопросы, что Рустам Минниханов получил главе района Тимуру Нагуманову назначить его советником по экологическим вопросам. Об этом сообщил сам Нагуманов в своем Telegram-канале.
«Он очень активно сегодня задавал нам вопросы на встрече с Рустамом Миннихановым. Адресовал мне непосредственно вопрос, после чего Президент Татарстана поручил, чтобы Альберт стал теперь моим советником на внештатной основе по вопросам экологии», – сообщил глава Альметьевского района.
По словам самого одиннадцатиклассника, теперь ему придется отпрашиваться с уроков для того, чтобы дать советы местным властям.