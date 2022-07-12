Харизма, нефть и амбиции: о чем Минниханов говорил с будущими геологами в Альметьевске

Чтобы сохранить позиции на мировом энергетическом рынке, России необходим приток молодых специалистов в топливо-энергетический комплекс. Татарстан является одним из регионов, где развитию этой отрасли уделяется особое внимание. Не случайно в Альметьевском районе сегодня открылась Республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов.

Рустам Минниханов в своей речи напомнил, что Россия – мировой лидер по нефтедобыче, поэтому подготовка молодых специалистов-геологов имеет важное значение Фото: president.tatarstan.ru

«Самое главное в профессии – это востребованность»

Участие в торжественном открытии олимпиады принял Президент Татарстана Рустам Минниханов. В своей речи он напомнил, что Россия – мировой лидер по нефтедобыче. Поэтому подготовка молодых специалистов-геологов имеет важное значение.

«Нельзя стать геологом за день и даже за пять лет. Этим нужно заниматься со школьной скамьи. Ваша работа – это огромное будущее для потенциала нефтяной отрасли нашей страны. Россия – ведущая нефтедобывающая страна в мире. Самое главное в профессии – это востребованность. Вы нужны нефтяникам и всей отрасли в целом», – заявил Минниханов. Он пояснил, что с каждым годом условия работы в нефтяной отрасли меняются: ресурсы истощаются, нужны новые технологии для того, чтобы осваивать более сложные месторождения.

Во время церемонии открытия участники олимпиады организовали выставку со своими находками у входа на лагерный майдан. Одна из экспозиций была посвящена экспедиции в Хвалынском море, на которой совсем недавно были ребята из Казахстана. Это нефтегазоконденсатное месторождение в северной части акватории Каспийского моря, рассказала член команды Ольга Кривобокова.

«В Казахстане много центров туризма, мы занимаемся геологией регулярно, наша команда регулярно ездит на олимпиаду в Альметьевск, но я здесь впервые. За время последней экспедиции мы нашли много различных минералов. Их находки помогают развитию медицины, строительства и других», – сообщила юный геолог.

Республиканская геологическая олимпиада среди школьников проводится в Татарстане ежегодно с 2014 года при поддержке Президента Республики Татарстан Фото: president.tatarstan.ru Олимпиада на базе детского лагеря «Солнечный» в Альметьевском районе проходит уже не в первый раз, поэтому здесь созданы все условия для проведения геологических соревнований. На церемонии открытия было подготовлено красочное шоу с национальными танцами стран, откуда приехали команды, а также поднятия флага, который водрузили победители прошлого года, представляющие Татарстан.

Юные ученые посоревнуются в знаниях палеонтологии и нефтяной геологии

Республиканская геологическая олимпиада среди школьников проводится в Татарстане ежегодно с 2014 года при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Зимой проводятся школьный, муниципальный и республиканский туры, которые включают в себя как теоретические вопросы, так и решение практических задач в лаборатории.

Для проведения полевых испытаний организуется летняя полевая олимпиада, на которой кроме теоретических заданий выполняется ряд практических заданий на местности Фото: president.tatarstan.ru «У доброго начальника ничего не получится, нужно быть справедливым» Для проведения полевых испытаний организуется летняя полевая олимпиада, на которой кроме теоретических заданий выполняется ряд практических заданий на местности. В их числе соревнования по минералогии, палеонтологии, по шлиховому опробованию, по гидрологии, радиометрии и многие другие.

Перед поездкой в лагерь геологов Президент Татарстана встретился с участниками III Международного нефтегазового молодежного форума в Альметьевске, где ответил на вопросы будущих нефтедобытчиков и дал им советы по дальнейшему развитию.

Так, один из вопросов от участников форума был о том, как Рустам Минниханов выстроил себе харизматичный образ и стал одним из самых уважаемых и влиятельных глав субъектов России.

«У доброго начальника ничего не получится, нужно быть справедливым. Добрым можно быть с детьми в детском саду, в работе нужно быть требовательным. Иначе результата не будет. А для того, чтобы решать амбициозные задачи, иногда нужно быть и очень жестким», – ответил Минниханов.

Минтимером Шаймиевым. Рустам Минниханов встретился с участниками III Международного нефтегазового молодежного форума в Альметьевске, где ответил на вопросы будущих нефтедобытчиков Фото: president.tatarstan.ru Президент РТ отметил, что для того, чтобы стать хорошим руководителем, нужно иметь хороших учителей. По его словам, многое он почерпнул, работая с первым руководителем республики В беседе с Рустамом Миннихановым молодые специалисты расспросили его о зарубежных связях Татарстана в нефтегазовой отрасли, в частности о проектах с Узбекистаном.

«Узбекистан традиционно наш стратегический партнер. В последние годы там происходят большие изменения. Мы часто посещаем Узбекистан. Там у нас два крупных игрока – КАМАЗ и "Татнефть". Там есть большие планы по газомоторному топливу», – ответил на этот вопрос Минниханов.

Минниханов получил главе Альметьевска назначить школьника советником по экологии

Тимуру Нагуманову назначить его советником по экологическим вопросам. Об этом сообщил сам Нагуманов в своем Telegram-канале. Президент Татарстана также встретился со школьниками-экоактивистами из нефтяной столицы республики Фото: president.tatarstan.ru Во время посещения Альметьевска Президент Татарстана также встретился со школьниками-экоактивистами из нефтяной столицы республики. Один из них так активно задавал вопросы, что Рустам Минниханов получил главе районаназначить его советником по экологическим вопросам. Об этом сообщил сам Нагуманов в своем Telegram-канале. «Он очень активно сегодня задавал нам вопросы на встрече с Рустамом Миннихановым. Адресовал мне непосредственно вопрос, после чего Президент Татарстана поручил, чтобы Альберт стал теперь моим советником на внештатной основе по вопросам экологии», – сообщил глава Альметьевского района.

По словам самого одиннадцатиклассника, теперь ему придется отпрашиваться с уроков для того, чтобы дать советы местным властям.