Кому прибавят пенсию, страсти по ABS и «Арктическая ипотека»: гид по новым законам России

С 3 ноября в силу вступят изменения, по которым можно рассчитывать на бесплатное списание долгов без судебных тяжб. Обратиться за списанием долгов можно в МФЦ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россиянам начнут бесплатно списывать долги от 25 тысяч рублей

С 3 ноября в силу вступят изменения, по которым можно рассчитывать на бесплатное списание долгов без судебных тяжб. Речь идет об упрощении процедуры внесудебного банкротства. Обратиться за списанием долгов можно в МФЦ. Минимальная планка долга снижена с 50 до 25 тыс. рублей, а максимальный порог теперь достигает 1 млн рублей.

Доктор экономических наук, профессор Казанского федерального университета Игорь Кох разъяснил «Татар-информу» причины новой трактовки закона.

«Повышение верхней планки можно объяснить тем, что и уровни цен, и уровни доходов, и уровни задолженностей меняются», — поделился мнением эксперт.

При этом наш собеседник отметил, что устраивать процедуру банкротства гражданам, у которых долг меньше 50 тыс. рублей, — это не совсем понятное и логичное для него решение. Ведь речь идет совсем о небольших суммах.

Игорь Кох: «Повышение верхней планки можно объяснить тем, что и уровни цен, и уровни доходов, и уровни задолженностей меняются» Фото: kpfu.ru

Помимо изменения нижней и верхней планки долга расширился круг лиц, которые могут рассчитывать на списание долгов. Например, пенсионеры, если основной доход гражданина составляет пенсия, а иного имущества нет. Под новые критерии также подходят должники, у которых нет имущества, а весь доход составляет только ежемесячное пособие в связи с рождением или воспитанием ребенка.

Наконец, теперь обратиться за признанием банкротства можно чаще – не раз в 10 лет, а в раз в 5 лет. Изменения вступят в силу с 3 ноября 2023 года.

С ноября все отечественные автомобили должны будут выпускаться только с антиблокировочной системой тормозов (ABS) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российских автопроизводителей обяжут ставить ABS

С ноября все отечественные автомобили должны будут выпускаться только с антиблокировочной системой тормозов (ABS). Она не дает колесам заблокироваться во время торможения, поэтому водитель может управлять автомобилем, даже выжав педаль тормоза «в пол». Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил «Татар-информу», что эта мера давно назрела.

«Мы сначала от этого ушли, потому что у нас автомобили оснащались ABS. Не уверен, что мы сможем с 1 ноября на все автомобили российского производства ставить ABS, но давно пора было это сделать», — считает эксперт.

Собеседник также напомнил, что с ноября перестает действовать упрощенный регламент. Он был принят из позиции «Лучше продавать хоть что-то, чем простаивать».

Максим Кадаков: «Все наши автомобили должны быть оснащены ABS, спору нет. Если это удастся сделать, то замечательно» Фото: страница Максима Кадакова во «ВКонтакте»

«Все наши автомобили должны быть оснащены ABS, спору нет. Если это удастся сделать, то замечательно», — подчеркнул Кадаков.

В России антиблокировочную систему тормозов начала выпускать компания «Итэлма» на заводе в Костроме. Представители компании рассказали, что уже сотрудничают с «АвтоВАЗом» и начали работу с «Группой ГАЗ».

«Это закупленная технология. Пока эти ABS делаются полностью из покупных китайских комплектующих. Уже этими ABS оснащаются автомобили Lada Vesta», — рассказал Кадаков.

Автоматически произойдет перерасчет пенсии россиян, которым исполнилось 80 лет Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На прибавку к пенсии смогут рассчитывать не все

Пенсии вырастут только у некоторых категорий пенсионеров. Например, у бывших пилотов гражданской авиации, у тех, кто трудился в угольной промышленности, а также на Крайнем Севере. При этом есть дополнительные условия по стажу, у женщин и мужчин они разные.

Автоматически произойдет перерасчет пенсии россиян, которым исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата, размер которой в 2023 году составляет 7 567,34 рубля, для этих пенсионеров вырастет вдвое.

В связи с Днем народного единства вся страна будет отдыхать с 4 по 6 ноября, поэтому россиянам, которые получают пенсию в эти дни, выплата придет раньше — 3 ноября.

Выгодные условия распространяются только на квартиры и таунхаусы на первичном рынке Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Льготная ипотека под 2% подойдет любителям северных широт

Еще до начала ноября российские банки начали принимать заявки на новую «Арктическую ипотеку». Самое привлекательное условие — это низкий процент, кредит всего под 2%. Недвижимость могут приобрести жители регионов, которые находятся в Арктической зоне России. Например, Мурманской области, Красноярского края, Карелии, Якутии и др. Выгодные условия распространяются только на квартиры и таунхаусы на первичном рынке.

«Арктическая» ипотека пришла на смену «Дальневосточной», которая перестанет действовать с 2024 года. Благодаря ей более 71 тысяч семей смогли приобрести жилье под 2% на территории Дальневосточного федерального округа.

Осенний призыв в северных регионах сдвинули на месяц, поэтому он продлится с ноября до конца года Фото: © «Татар-информ»

Короткой строкой

Между тем из-за климатических особенностей осенний призыв в северных регионах сдвинули на месяц, поэтому он продлится с ноября до конца года. Те, кто призван, будут служить, как и прежде, 12 месяцев. В зону СВО и в новые регионы срочников отправлять не будут.

Новые тарифы начнут действовать на московских парковках после ноябрьских праздников, с 7 ноября. Там, где загрузка достигает 90-100%, сумма парковки вырастет. Но максимальный тариф — 450 рублей в час — останется прежним и не повысится.

Для сравнения: тарифы «Казанского паркинга» максимально достигают 100 рублей в час. Подорожает ли парковка в столице Татарстана вслед за Москвой, пока не ясно.