Кому можно передать право управления авто и когда нужна доверенность в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Право управления машиной татарстанец может предоставить почти любому человеку: члену семьи, другу или знакомому. В каких случаях это возможно и каким критериям должен соответствовать водитель – в материале «Татар-информа».

Вправе управлять транспортным средством те, у кого есть водительское удостоверение необходимой категории, а также кто не имеет иных ограничений, препятствующих тому, чтобы сесть за руль (например, состояние алкогольного опьянения).

Для того чтобы передать право управления автомобилем другому человеку, необходимо вписать этого человека в ОСАГО, при условии, что полис с ограниченным списком водителей, или же переоформить на тариф «без ограничений».

В каких случаях нужна доверенность

Доверенность потребуется только для случаев, когда другой человек будет совершать юридические действия с машиной. Например, проходить технический осмотр, продавать авто или ставить на учет.

В иных случаях, в частности, для права управления автомобилем, доверенность не требуется.