Кому «Монмартр», кому туалеты: чего не хватает на улице Баумана?
Какой должна быть главная пешеходная улица Казани? Публичную дискуссию на эту тему провела накануне мэрия Казани. О чем просили представители бизнеса, молодежные сообщества, архитекторы и сами жители – в репортаже «Татар-информа».
«Если говорить о России, то по пешеходным улицам судят о городе»
Встреча представителей исполкома с горожанами длилась больше двух часов. Она стала бы бесконечной, если бы не заранее введенный регламент. Дискуссия началась с констатации первых локальных побед на дистанции от площади Тукая до Казанского Кремля. С начала 2000-х годов здесь ограничили выступления уличных творческих сообществ, разогнали навязчивых аниматоров в костюмах зебр и иных мультперсонажей, частично ограничили рекламу в части вывесок и звукового шума.
«Какой должна быть главная пешеходная улица города? Может быть, ей стоит быть не просто променадом? Можно посмотреть мировые примеры. Практики разные, есть вариант, когда главная ценность – фасады исторических зданий, а сама улица ничем не напичкана. Если говорить о России, то по пешеходным улицам судят о городе. Нам нужно сохранить то, что осталось, и содержать в надлежащем состоянии эти здания. Были идеи разместить исторические вывески по общему стандарту. В то же время есть подобный опыт Рыбинска, где целую улицу посвятили историческим вывескам, но представители бизнеса стали пренебрегать выразительными средствами и лепить вывески из пластика и оракала», – обозначила возможные пути развития облика улицы Баумана замруководителя Управления архитектуры и градостроительства Казани Жанна Белицкая.
Она также напомнила, что еще лет пять назад лишь немногие пешеходы проходили всю улицу Баумана от станции метро «Площадь Тукая» до Казанского Кремля. После серии воркшопов 2017-2018 годов при участии помощников Президента РТ Олеси Балтусовой и Наталии Фишман-Бекмамбетовой были внедрены первые стандарты, регулирующие жизнь улицы, и ситуация поменялась.
«На фотографии 1988 года видим на улице Баумана столики с зонтиками – этот снимок показывает, что летние кафе без навесов, только с зонтиками, уже традиция для нашего города. Мы бы хотели видеть на улице Баумана зонтики бежевого цвета, без крупных логотипов брендов, с большим количеством зелени. Да, сейчас мы вычистили вывески, но пока до идеала далеко. Но самое главное для таких заведений – обслуживание и содержание в чистоте.
Кроме того, улица должна быть интересна не только туристам, но и самим жителям – детям, взрослым, представителям старшего поколения. Интересными точками могут стать дворы – их немного, но они есть. Есть идея создать тематические дворы, каждому дать название», – рассказала спикер.
Одна из проблем на пути развития улицы Баумана, по мнению Белицкой, состоит в том, что большое количество земельных участков здесь принадлежат разным собственникам. И пока не будет единого решения, вопрос не сдвинется с места. Реалии таковы, что в каждом дворе при решении какого-либо вопроса хоть один владелец да оказывается против.
«Дворы вдоль улицы Баумана – это огромный потенциал для развития, – согласилась главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. – Местные жители и сейчас используют для общения как раз пространства во дворах, прилегающих к Баумана. Потенциал этих дворов можно реализовать, если все собственники договорятся. Тогда у каждого из казанцев появится любимый дворик, кафешка, ресторанчик, где можно тусоваться».
Глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Марат Закиров подчеркнул, что критерии арендаторов и собственников для целого пула объектов улиц Баумана и Профсоюзная – краеугольная проблема.
«Даже внутри них есть расхождения в перечне интересов того, что они хотят видеть. И не всегда креативные ребята получают поддержку от собственников этих помещений, которые они годами арендуют. Это тоже точка для диалога», – сказал Закиров.
«Мы уже приходили в Управление культуры с предложением сделать из Кави Наджми что-то вроде маленького Монмартра»
Сделать из одного такого дворика на пересечении Баумана и Кави Наджми «что-то вроде маленького Монмартра» (старинный квартал в Париже, – прим. Т-и) попросили представители «Парижского Дома д'Эль».
«Наше здание находится на Баумана, 52/7. Я согласна, что дворы – это золотая жила. Хочется уйти во дворы, потому что Баумана неуютная. Новым заведениям можно размещать вывески только по стандартам. Но у нас, например, памятник архитектуры, проект приспособлений стоит полмиллиона – это много. В то же время на Баумана много киосков, мелких заведений с яркими вывесками, которые закрывают наше здание. Например, сегодня появился киоск с мороженым “Красная линия”… И зебры, кстати, возвращаются.
Мы же открываем уютное кафе французской кухни, стараемся окультурить наших посетителей, жителей, но наши попытки встречали столько «но», столько согласований, в то время как кто-то другой просто ставит киоск с мороженым и яркой вывеской. Мы уже приходили в Управление культуры с предложением сделать из Кави Наджми что-то вроде маленького Монмартра. Но нам нужна не то что поддержка, хотя бы невмешательство. Чтобы мы могли спокойно облагораживать этот квартал», – обратилась к представителям исполкома представитель компании Лилия.
Плана, как именно облагораживать дворы вдоль улицы Баумана, нет, призналась Жанна Белицкая. А в случае со зданием по Баумана, 52/7 большую роль играет то, что это объект культурного наследия федерального значения, и здесь решение принимает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия, подчеркнула она.
С «Монмартра» в Казань участников дискуссии вернул житель города Расим. Он сообщил, что работает в пешей доступности от улицы Баумана – на Островского, 27 и не как турист, а как горожанин видит огромную потребность на пешеходной улице в круглосуточных общественных туалетах. Собравшиеся на дискуссию отреагировали одобрительным гулом и воскликами.
«Прошу город помнить, что люди нуждаются в туалетах круглосуточно. Я согласен с предыдущими выступавшими: рассмотрите активные дворы и тихие улицы, где горожане смогут проводить время», – обратился Расим.
Сооснователь бара Kommunalka Андрей Блинов подчеркнул, что имеющиеся заведения общепита не могут стать полноценной заменой общественному туалету. И не потому, что администрация кафе и ресторанов не разрешает посещать WC неклиентам – разрешает, а потому что сами люди порой стесняются зайти, не будучи клиентами.
Глава района Марат Закиров ответил, что прежде в Казани уже удалось смоделировать сценарии развития общественных пространств, которые после этого действительно начали развиваться. Круглосуточные туалеты – обсуждаемая задача будущего, заверил он.
«На круглосуточный режим нужно переходить, мы это понимаем, но не везде и не сразу. Вопрос туалета на Баумана тоже стоит и обсуждается. Это вопрос в том числе коммуникаций», – пояснил он.
«Сделаем улицу для себя, чтобы она понравилась нам самим»
Мужчина, представившийся Ильданом, рассказал, что владельцы бизнеса на Баумана некоторое время назад получили устное уведомление от администрации, что с 15 июня на улицу нельзя будет заезжать транспорту в период с 11 часов дня и до 12 часов ночи. Он попросил прокомментировать нововведение, подчеркнув, что его будет очень трудно придерживаться: транспортную компанию невозможно нанять строго к 10 утра или заставлять сотрудников, которые работают ночью, выходить еще и утром.
«Мы это делаем не потому, что нам так нравится, а потому что это мешает горожанам. Сегодня говорили, что утром людей не так много, и мы определили это время для развозов. Просто часть ваших коллег эксплуатируют этот вопрос, и начинается бесконечная езда любого транспорта. Я свидетелем был: есть шлагбаум, он поднимается, машина заезжает, и что? Он не опускается. Начинается хаотичное движение по улице Баумана. Это наша попытка отрегулировать этот вопрос. Каким будет разрешенное время, зависит только от нас. Вы первый, от кого я получил обратную связь», – ответил Марат Закиров.
Плачевное состояние подземного пешеходного перехода у «Кольца», неудобства подъема на Баумана из подземки для мам с колясками и инвалидов, алкогольные магазины вместо продуктовых – это лишь немногие проблемы, которые озвучили горожане во время дискуссии. Также прозвучали вопросы, касающиеся пустующей много лет подземной галереи и шума в ночное время. Сделать пешеходную артерию столицы Татарстана тише, добавить лавочек, урн и зеленых насаждений – таковыми были просьбы и предложения.
«Все это возможно, если будет выполнена большая работа с определением функционального зонирования улицы. Отказываться от разработки концепции Баумана не стоит», – резюмировала Жанна Белицкая. В свою очередь Андрей Блинов как представитель бизнеса выразил надежду, что все сказанное не останется просто словами и от разговоров все заинтересованные казанцы перейдут к делам.
«С 2017 года картина уже сильно поменялась. Проблемы должны быть зафиксированы, дальше будем работать», – заверила Ильсияр Тухватуллина.
«Сделаем улицу для себя, чтобы она понравилась нам самим. Как только каждый придет и скажет “классно!”, это будет результат многообразия наших возможностей», – подытожил Марат Закиров.