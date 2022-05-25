Кому «Монмартр», кому туалеты: чего не хватает на улице Баумана?

Какой должна быть главная пешеходная улица Казани? Публичную дискуссию на эту тему провела накануне мэрия Казани. О чем просили представители бизнеса, молодежные сообщества, архитекторы и сами жители – в репортаже «Татар-информа».

Встреча представителей исполкома с горожанами длилась больше двух часов. Она стала бы бесконечной, если б не заранее введенный регламент

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если говорить о России, то по пешеходным улицам судят о городе»

Встреча представителей исполкома с горожанами длилась больше двух часов. Она стала бы бесконечной, если бы не заранее введенный регламент. Дискуссия началась с констатации первых локальных побед на дистанции от площади Тукая до Казанского Кремля. С начала 2000-х годов здесь ограничили выступления уличных творческих сообществ, разогнали навязчивых аниматоров в костюмах зебр и иных мультперсонажей, частично ограничили рекламу в части вывесок и звукового шума.

«Какой должна быть главная пешеходная улица города? Может быть, ей стоит быть не просто променадом? Можно посмотреть мировые примеры. Практики разные, есть вариант, когда главная ценность – фасады исторических зданий, а сама улица ничем не напичкана. Если говорить о России, то по пешеходным улицам судят о городе. Нам нужно сохранить то, что осталось, и содержать в надлежащем состоянии эти здания. Были идеи разместить исторические вывески по общему стандарту. В то же время есть подобный опыт Рыбинска, где целую улицу посвятили историческим вывескам, но представители бизнеса стали пренебрегать выразительными средствами и лепить вывески из пластика и оракала», – обозначила возможные пути развития облика улицы Баумана замруководителя Управления архитектуры и градостроительства Казани Жанна Белицкая.

Жанна Белицкая: «Если говорить о России, то по пешеходным улицам судят о городе. Нам нужно сохранить то, что осталось, и содержать в надлежащем состоянии эти здания» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Она также напомнила, что еще лет пять назад лишь немногие пешеходы проходили всю улицу Баумана от станции метро «Площадь Тукая» до Казанского Кремля. После серии воркшопов 2017-2018 годов при участии помощников Президента РТ Олеси Балтусовой и Наталии Фишман-Бекмамбетовой были внедрены первые стандарты, регулирующие жизнь улицы, и ситуация поменялась.

«На фотографии 1988 года видим на улице Баумана столики с зонтиками – этот снимок показывает, что летние кафе без навесов, только с зонтиками, уже традиция для нашего города. Мы бы хотели видеть на улице Баумана зонтики бежевого цвета, без крупных логотипов брендов, с большим количеством зелени. Да, сейчас мы вычистили вывески, но пока до идеала далеко. Но самое главное для таких заведений – обслуживание и содержание в чистоте.

Кроме того, улица должна быть интересна не только туристам, но и самим жителям – детям, взрослым, представителям старшего поколения. Интересными точками могут стать дворы – их немного, но они есть. Есть идея создать тематические дворы, каждому дать название», – рассказала спикер.

Одна из проблем на пути развития улицы Баумана, по мнению Белицкой, состоит в том, что большое количество земельных участков здесь принадлежат разным собственникам. И пока не будет единого решения, вопрос не сдвинется с места. Реалии таковы, что в каждом дворе при решении какого-либо вопроса хоть один владелец да оказывается против.

Одна из проблем на пути развития улицы Баумана, по мнению Белицкой, состоит в том, что большое количество земельных участков здесь принадлежат разным собственникам Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Дворы вдоль улицы Баумана – это огромный потенциал для развития, – согласилась главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. – Местные жители и сейчас используют для общения как раз пространства во дворах, прилегающих к Баумана. Потенциал этих дворов можно реализовать, если все собственники договорятся. Тогда у каждого из казанцев появится любимый дворик, кафешка, ресторанчик, где можно тусоваться».

Глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Марат Закиров подчеркнул, что критерии арендаторов и собственников для целого пула объектов улиц Баумана и Профсоюзная – краеугольная проблема.

«Даже внутри них есть расхождения в перечне интересов того, что они хотят видеть. И не всегда креативные ребята получают поддержку от собственников этих помещений, которые они годами арендуют. Это тоже точка для диалога», – сказал Закиров.

«Мы уже приходили в Управление культуры с предложением сделать из Кави Наджми что-то вроде маленького Монмартра»

Сделать из одного такого дворика на пересечении Баумана и Кави Наджми «что-то вроде маленького Монмартра» (старинный квартал в Париже, – прим. Т-и) попросили представители «Парижского Дома д'Эль».

Сделать пешеходную артерию столицы Татарстана тише, добавить лавочек, урн и зеленых насаждений – таковыми были просьбы и предложения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наше здание находится на Баумана, 52/7. Я согласна, что дворы – это золотая жила. Хочется уйти во дворы, потому что Баумана неуютная. Новым заведениям можно размещать вывески только по стандартам. Но у нас, например, памятник архитектуры, проект приспособлений стоит полмиллиона – это много. В то же время на Баумана много киосков, мелких заведений с яркими вывесками, которые закрывают наше здание. Например, сегодня появился киоск с мороженым “Красная линия”… И зебры, кстати, возвращаются.

Мы же открываем уютное кафе французской кухни, стараемся окультурить наших посетителей, жителей, но наши попытки встречали столько «но», столько согласований, в то время как кто-то другой просто ставит киоск с мороженым и яркой вывеской. Мы уже приходили в Управление культуры с предложением сделать из Кави Наджми что-то вроде маленького Монмартра. Но нам нужна не то что поддержка, хотя бы невмешательство. Чтобы мы могли спокойно облагораживать этот квартал», – обратилась к представителям исполкома представитель компании Лилия.

Плана, как именно облагораживать дворы вдоль улицы Баумана, нет, призналась Жанна Белицкая. А в случае со зданием по Баумана, 52/7 большую роль играет то, что это объект культурного наследия федерального значения, и здесь решение принимает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия, подчеркнула она.

С «Монмартра» в Казань участников дискуссии вернул житель города Расим. Он сообщил, что работает в пешей доступности от улицы Баумана – на Островского, 27 и не как турист, а как горожанин видит огромную потребность на пешеходной улице в круглосуточных общественных туалетах. Собравшиеся на дискуссию отреагировали одобрительным гулом и воскликами.

«Прошу город помнить, что люди нуждаются в туалетах круглосуточно. Я согласен с предыдущими выступавшими: рассмотрите активные дворы и тихие улицы, где горожане смогут проводить время», – обратился Расим.

Сооснователь бара Kommunalka Андрей Блинов подчеркнул, что имеющиеся заведения общепита не могут стать полноценной заменой общественному туалету Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сооснователь бара Kommunalka Андрей Блинов подчеркнул, что имеющиеся заведения общепита не могут стать полноценной заменой общественному туалету. И не потому, что администрация кафе и ресторанов не разрешает посещать WC неклиентам – разрешает, а потому что сами люди порой стесняются зайти, не будучи клиентами.

Глава района Марат Закиров ответил, что прежде в Казани уже удалось смоделировать сценарии развития общественных пространств, которые после этого действительно начали развиваться. Круглосуточные туалеты – обсуждаемая задача будущего, заверил он.

«На круглосуточный режим нужно переходить, мы это понимаем, но не везде и не сразу. Вопрос туалета на Баумана тоже стоит и обсуждается. Это вопрос в том числе коммуникаций», – пояснил он.

«Сделаем улицу для себя, чтобы она понравилась нам самим»

Мужчина, представившийся Ильданом, рассказал, что владельцы бизнеса на Баумана некоторое время назад получили устное уведомление от администрации, что с 15 июня на улицу нельзя будет заезжать транспорту в период с 11 часов дня и до 12 часов ночи. Он попросил прокомментировать нововведение, подчеркнув, что его будет очень трудно придерживаться: транспортную компанию невозможно нанять строго к 10 утра или заставлять сотрудников, которые работают ночью, выходить еще и утром.

«Мы это делаем не потому, что нам так нравится, а потому что это мешает горожанам. Сегодня говорили, что утром людей не так много, и мы определили это время для развозов. Просто часть ваших коллег эксплуатируют этот вопрос, и начинается бесконечная езда любого транспорта. Я свидетелем был: есть шлагбаум, он поднимается, машина заезжает, и что? Он не опускается. Начинается хаотичное движение по улице Баумана. Это наша попытка отрегулировать этот вопрос. Каким будет разрешенное время, зависит только от нас. Вы первый, от кого я получил обратную связь», – ответил Марат Закиров.

Марат Закиров: «Я свидетелем был: есть шлагбаум, он поднимается, машина заезжает, и что? Он не опускается. Начинается хаотичное движение по улице Баумана» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Плачевное состояние подземного пешеходного перехода у «Кольца», неудобства подъема на Баумана из подземки для мам с колясками и инвалидов, алкогольные магазины вместо продуктовых – это лишь немногие проблемы, которые озвучили горожане во время дискуссии. Также прозвучали вопросы, касающиеся пустующей много лет подземной галереи и шума в ночное время. Сделать пешеходную артерию столицы Татарстана тише, добавить лавочек, урн и зеленых насаждений – таковыми были просьбы и предложения.

«Все это возможно, если будет выполнена большая работа с определением функционального зонирования улицы. Отказываться от разработки концепции Баумана не стоит», – резюмировала Жанна Белицкая. В свою очередь Андрей Блинов как представитель бизнеса выразил надежду, что все сказанное не останется просто словами и от разговоров все заинтересованные казанцы перейдут к делам.

«С 2017 года картина уже сильно поменялась. Проблемы должны быть зафиксированы, дальше будем работать», – заверила Ильсияр Тухватуллина.

«Сделаем улицу для себя, чтобы она понравилась нам самим. Как только каждый придет и скажет “классно!”, это будет результат многообразия наших возможностей», – подытожил Марат Закиров.