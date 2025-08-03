Кому из татарстанцев назначат минимальное пособие по безработице
Нетрудоустроенные татарстанцы могут стать получателями пособия по безработице. Но отдельные категории могут жителей РТ рассчитывать исключительно на минимальный размер пособия, который составляет 1764,05 рубля.
Получатели минимального пособия:
- ищущие работу в первый раз;
- лица, которые официально не работали в течение года до обращения;
- трудившиеся суммарно менее 26 недель за последний год;
- граждане, которые были уволены с последнего места работы за проступки;
- прекратившие трудовую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (ИП);
- те, кто вышли из членов крестьянского или фермерского хозяйства;
- отчисленные с обучения, организованного службой занятости, за проступки.