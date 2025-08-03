Кому из татарстанцев назначат минимальное пособие по безработице

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Нетрудоустроенные татарстанцы могут стать получателями пособия по безработице. Но отдельные категории могут жителей РТ рассчитывать исключительно на минимальный размер пособия, который составляет 1764,05 рубля.

Получатели минимального пособия:

- ищущие работу в первый раз;

- лица, которые официально не работали в течение года до обращения;

- трудившиеся суммарно менее 26 недель за последний год;

- граждане, которые были уволены с последнего места работы за проступки;

- прекратившие трудовую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (ИП);

- те, кто вышли из членов крестьянского или фермерского хозяйства;

- отчисленные с обучения, организованного службой занятости, за проступки.