Кому и чем опасны погодные качели: врач советует, как спасти свой организм

До середины этой недели ночами температура воздуха в Татарстане достигала 22–27 градусов ниже нуля, после этого в республику вновь пришло потепление. Такие температурные качели обещают быть долгими. Заведующая отделением профилактики казанской поликлиники №10 Ирина Салихова объяснила «Татар-информу», как перепады погоды влияют на здоровье.

Из-за резкого снижения температуры возможны боли в сердце и головные боли

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Изменения погоды всегда обостряют имеющиеся заболевания»

«Похолодание в первую очередь вызывает спазм кровеносных сосудов. Когда оно происходит медленно, организм успевает к этому приспособиться, а вот из-за резкого снижения температуры возможны боли в сердце и головные боли», – отметила доктор.

Острее всего на такие температурные качели реагируют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Может случиться и гипертонический криз, и приступ стенокардии.

Заведующая отделением профилактики казанской поликлиники №10 Ирина Салихова назвала еще одну уязвимую группу – это люди с хроническими бронхолегочными заболеваниями. При резком похолодании может усилиться кашель, появиться одышка.

Острее всего на температурные качели реагируют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«При резком повышении температуры сердцебиение учащается. В этой ситуации могут реагировать пациенты с заболеваниями щитовидной железы. У них и так учащенное сердцебиение и потливость, а вместе с повышенной потливостью уходит из организма вода и особо важные для сердца калий, магний и витамины», – отметила врач.

К тому же при резком изменении температуры возникают вспышки гриппа и ОРВИ.

А вот на изменение атмосферного давления реагируют прежде всего люди с больными суставами. Суставы ломит, крутит, они начинают ныть. В такие дни могут побаливать и места старых переломов, ранений.

Врач объяснила, что изменения погоды всегда обостряют уже имеющиеся заболевания.

Волшебной таблетки от метеозависимости нет

Волшебной таблетки от метеозависимости нет, подчеркнула врач.

Метеозависимость не провоцирует болезнь, она усиливает симптомы уже существующих Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Все-таки отрицать наличие метеочувствительности мы не можем, потому что пациенты на погоду реагируют. Зная это, мы должны это предугадывать и пациентам с уже имеющимися заболеваниями проговаривать увеличение дозировки лекарств на этот случай», – рассказала заведующая отделением профилактики казанской поликлиники.

Метеозависимость скоротечна, все симптомы прекращаются, как только температура за окном приходит в норму. А если боли не прекращаются по несколько дней, то необходимо обратиться к врачу.

«Метеозависимость не провоцирует болезнь, она усиливает симптомы уже существующих. Это очень важно. Причину необходимо искать со специалистом», – подчеркнула Ирина Салихова.

Не хочешь подхватить ОРВИ – не выходи из дома голодным

Сейчас в Татарстане эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 21%. Классы и группы в более чем 220 школах и детсадах закрыты на разобщение из-за того, что на больничном больше 20% детей.

Заведующая отделением профилактики десятой поликлиники Казани дала необычный совет – не выходить на улицу на голодный желудок.

Полезно пить теплые напитки, например травяные чаи, отвары шиповника Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это доказанная вещь. Родители, бывает, надеются, что ребенок покушает в садике или школе, сами тоже не успевают позавтракать – на работу побежали. Восприимчивость организма к вирусным заболеваниям увеличивается», – объяснила врач.

В зимнюю пору важно проверять, какого витамина не хватает в организме, и начать его принимать.

Врач советует каждый раз после прихода с улицы высмаркиваться, а лучше промывать нос – это должно стать привычкой. Ведь первые ворота для попадания вируса в организм – это органы дыхания. И если их регулярно очищать, то инфекции не проникнут дальше и не вызовут болезнь.

Также, по словам врача, важно хорошо и дробно питаться, много гулять на свежем воздухе и высыпаться. Про водно-солевой баланс тоже забывать не стоит – полезно пить теплые напитки, например травяные чаи, отвары шиповника.

Резкое понижение температуры может легко повысить давление у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как помочь себе, если погода плохо влияет на здоровье

Врач объяснила, если человек понимает, что из-за изменения погоды его здоровье может ухудшиться, ему необходимо в этот период быть особенно настороженным и тщательней обычного следить за своим состоянием.

«Если мы понимаем, что реагируем на холод, то одеваемся теплее, принимаем адаптогены, пьем травяные чаи, отвары шиповника, больше фруктов и овощей. А также принимаем витаминные комплексы с микроэлементами», – отметила доктор.

Люди с сердечными-сосудистыми заболеваниями должны понимать, что резкое понижение температуры может легко повысить их давление, поэтому им необходимо носить с собой лекарства. И в случае плохого самочувствия увеличить дозу препаратов, заранее обговорив это со специалистом.

Если мы понимаем, что реагируем на холод, то одеваемся теплее. Нужно больше двигаться Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Невзирая на погоду, движение – это жизнь. Нужно больше двигаться, так как это усиливает энергообмен и кровообращение. Лучше ходить пешком, кому-то может помочь спорт: бег или плавание. И, конечно, хороший сон», – подчеркнула специалист.

Врач посоветовала проходить диспансеризацию. Это позволит не запустить ни одну болезнь и вовремя начать лечиться. И тогда изменения погоды никак не будут влиять на самочувствие.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»