Кому и чем опасны погодные качели: врач советует, как спасти свой организм
До середины этой недели ночами температура воздуха в Татарстане достигала 22–27 градусов ниже нуля, после этого в республику вновь пришло потепление. Такие температурные качели обещают быть долгими. Заведующая отделением профилактики казанской поликлиники №10 Ирина Салихова объяснила «Татар-информу», как перепады погоды влияют на здоровье.
«Изменения погоды всегда обостряют имеющиеся заболевания»
«Похолодание в первую очередь вызывает спазм кровеносных сосудов. Когда оно происходит медленно, организм успевает к этому приспособиться, а вот из-за резкого снижения температуры возможны боли в сердце и головные боли», – отметила доктор.
Острее всего на такие температурные качели реагируют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Может случиться и гипертонический криз, и приступ стенокардии.
Заведующая отделением профилактики казанской поликлиники №10 Ирина Салихова назвала еще одну уязвимую группу – это люди с хроническими бронхолегочными заболеваниями. При резком похолодании может усилиться кашель, появиться одышка.
«При резком повышении температуры сердцебиение учащается. В этой ситуации могут реагировать пациенты с заболеваниями щитовидной железы. У них и так учащенное сердцебиение и потливость, а вместе с повышенной потливостью уходит из организма вода и особо важные для сердца калий, магний и витамины», – отметила врач.
К тому же при резком изменении температуры возникают вспышки гриппа и ОРВИ.
А вот на изменение атмосферного давления реагируют прежде всего люди с больными суставами. Суставы ломит, крутит, они начинают ныть. В такие дни могут побаливать и места старых переломов, ранений.
Врач объяснила, что изменения погоды всегда обостряют уже имеющиеся заболевания.
Волшебной таблетки от метеозависимости нет
Волшебной таблетки от метеозависимости нет, подчеркнула врач.
«Все-таки отрицать наличие метеочувствительности мы не можем, потому что пациенты на погоду реагируют. Зная это, мы должны это предугадывать и пациентам с уже имеющимися заболеваниями проговаривать увеличение дозировки лекарств на этот случай», – рассказала заведующая отделением профилактики казанской поликлиники.
Метеозависимость скоротечна, все симптомы прекращаются, как только температура за окном приходит в норму. А если боли не прекращаются по несколько дней, то необходимо обратиться к врачу.
«Метеозависимость не провоцирует болезнь, она усиливает симптомы уже существующих. Это очень важно. Причину необходимо искать со специалистом», – подчеркнула Ирина Салихова.
Не хочешь подхватить ОРВИ – не выходи из дома голодным
Сейчас в Татарстане эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 21%. Классы и группы в более чем 220 школах и детсадах закрыты на разобщение из-за того, что на больничном больше 20% детей.
Заведующая отделением профилактики десятой поликлиники Казани дала необычный совет – не выходить на улицу на голодный желудок.
«Это доказанная вещь. Родители, бывает, надеются, что ребенок покушает в садике или школе, сами тоже не успевают позавтракать – на работу побежали. Восприимчивость организма к вирусным заболеваниям увеличивается», – объяснила врач.
В зимнюю пору важно проверять, какого витамина не хватает в организме, и начать его принимать.
Врач советует каждый раз после прихода с улицы высмаркиваться, а лучше промывать нос – это должно стать привычкой. Ведь первые ворота для попадания вируса в организм – это органы дыхания. И если их регулярно очищать, то инфекции не проникнут дальше и не вызовут болезнь.
Также, по словам врача, важно хорошо и дробно питаться, много гулять на свежем воздухе и высыпаться. Про водно-солевой баланс тоже забывать не стоит – полезно пить теплые напитки, например травяные чаи, отвары шиповника.
Как помочь себе, если погода плохо влияет на здоровье
Врач объяснила, если человек понимает, что из-за изменения погоды его здоровье может ухудшиться, ему необходимо в этот период быть особенно настороженным и тщательней обычного следить за своим состоянием.
«Если мы понимаем, что реагируем на холод, то одеваемся теплее, принимаем адаптогены, пьем травяные чаи, отвары шиповника, больше фруктов и овощей. А также принимаем витаминные комплексы с микроэлементами», – отметила доктор.
Люди с сердечными-сосудистыми заболеваниями должны понимать, что резкое понижение температуры может легко повысить их давление, поэтому им необходимо носить с собой лекарства. И в случае плохого самочувствия увеличить дозу препаратов, заранее обговорив это со специалистом.
«Невзирая на погоду, движение – это жизнь. Нужно больше двигаться, так как это усиливает энергообмен и кровообращение. Лучше ходить пешком, кому-то может помочь спорт: бег или плавание. И, конечно, хороший сон», – подчеркнула специалист.
Врач посоветовала проходить диспансеризацию. Это позволит не запустить ни одну болезнь и вовремя начать лечиться. И тогда изменения погоды никак не будут влиять на самочувствие.
Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»