«Кому доверяю, того и назначаю»: Кадыров объяснил прием родственников на госслужбу

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал публикации СМИ, посвященные назначению на госслужбу его родственников. Он осудил экспертов, которые рассуждают на эту тему, усомнившись в их компетенции. Среди «сотни тысяч служащих» в регионе насчитывается лишь несколько его близких родственников, утверждает Кадыров.

Все назначения в республике проводятся по закону, заверил Кадыров, добавив, что с родственников «спрос в десятки раз больше, потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки».

«Кому доверяю, того и назначаю», – подчеркнул глава Чечни.

Напомним, в начале февраля племянник главы республики 26-летний Хамзат Кадыров был назначен на должность министра имущественных и земельных отношений региона, а в конце 2021 года стало известно о назначении дочери Кадырова Айшат, она возглавила Министерство культуры культуры Чечни.