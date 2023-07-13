Комсомольский парк в Альметьевске закрыли на реконструкцию

Одним из больших проектов 2023 года для Альметьевска стало обновление Комсомольского парка. Сейчас общественное пространство закрыто на реконструкцию, здесь «в бешеном темпе» ведутся работы, рассказал в прямом эфире глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Руководитель муниципалитета отметил, что местные жители неравнодушны к этому объекту, в социальных сетях он видит много комментариев на эту тему. Недавно состоялась встреча с горожанами, они внесли свои корректировки и предложения.

По его словам, разработчиком концепции выступило казанское бюро «Архдесант». После обновления Комсомольский парк значительно расширится, его территория достигнет улицы Радищева.

«Планируется высадка множества деревьев. Здесь появится большая детская площадка, теплый павильон, кафе, книжный магазин и зоны отдыха. Также на территории расположится площадка с тренажерами для всех категорий граждан», — сообщил Тимур Нагуманов.

В зоне между улицами Чехова и Радищева сохранятся пешеходные и велосипедные дорожки. Также сделают тренажерную и детскую площадки, предусмотрены теннисные столы и библиотека. Парковочные места для жителей увеличатся на 5–7%. По мнению проектировщиков, концепция Комсомольского парка будет отражать историю города и историю нефтедобычи.

«Должен получиться красивый, интересный, самобытный, яркий объект. Многие найдут себе тут занятия по душе», — заключил глава города.