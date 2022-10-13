«Компрессорный» связали узлом: в Казани открыли новый пассажирский комплекс

Транспортно-пересадочный пункт «Компрессорный» открыли сегодня в Казани с участием Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина. Чем уникален объект и какие задачи ставили перед собой создатели проекта – в фоторепортаже «Татар-информа».

«В городе появился современный пассажирский комплекс с турникетной системой входных групп в сопряжении с железнодорожной платформой “Компрессорный”, обустроенный подъездными путями к стоянке автотранспорта», – сказал глава Правительства Татарстана Алексей Песошин на церемонии открытия.

По задумке проектантов, главная задача транспортного узла – объединить железнодорожный и городской транспорт в единую комфортную для пассажиров систему. Для этого вдоль железнодорожной платформы рабочие возвели павильон, автостоянку и автовокзал, с удобными подъездами к прилегающей территории, а также реконструировали пассажирские платформы.

Двухэтажный павильон одновременно вмещает до 50 человек. Здесь установлены скамьи с возможностью подзарядки гаджетов, а также динамическая и статическая навигация. На стенах внутри здания изображены главные достопримечательности Казани – Казанский Кремль и Центр семьи «Казан».

«Этот пересадочный пункт будет очень комфортным для всех пассажиров. Здесь используется и Wi-Fi, чтобы люди могли скачать книги или фильмы в поездку, а также есть возможность подзарядить телефон на специальных креслах», – отметил начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

Внутри павильона рабочие смонтировали систему контроля оплаты и информирования пассажиров, устройства мониторинга температурного режима и системы вентиляции и кондиционирования.

Для маломобильных групп транспортно-пересадочный узел оборудован пандусами и лифтами, а также стойками информации и вызова дежурного по станции в случае необходимости.

«У нас весь пункт полностью адаптирован для всех маломобильных групп населения: от комнаты ожидания и санитарных узлов до касс с заниженными подоконниками», – подчеркнул начальник Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» Роман Цуканов.

Вдоль пассажирских платформ и железнодорожных путей в обе стороны строители установили ограждения, а на самих платформах расположились комнаты ожидания, чтобы укрыться от непогоды, и информационные табло, сообщающие о времени и направлении прибывающих поездов.

Также для комфорта пассажиров отремонтировали подземный пешеходный переход: строители гидроизолировали швы, покрыли стены и пол гранитной плиткой, установили камеры видеонаблюдения и сделали подвесной потолок с системой светодиодного освещения. Кроме того, рядом с транспортным узлом создали небольшой парк.

Ожидаемый пассажиропоток на транспортно-пересадочном узле составляет около 2,3 тыс. человек в день. «Здесь на электрички садится и высаживается огромное количество людей. Когда едешь на работу или с работы, именно на этой станции минимум половина пассажиров либо выходят, если это утро, либо заходят, если вечер», – рассказал один из пассажиров станции.

Строительство транспортного узла «Компрессорный» началось в сентябре прошлого года. Сергей Дорофеевский рассказал, что стоимость работ составила свыше 300 млн рублей, из которых 70 млн выделили из бюджета Татарстана, а остальную сумму направили «Российские железные дороги».

«Пригородные железнодорожные пассажирские перевозки являются важными на территории республики. Маршрутная сеть составляет 114 направлений, и открытие транспортно-пересадочного узла, несомненно, повысит качество обслуживания пассажиров, которых за год перевозится свыше 6 млн человек», – резюмировал Алексей Песошин.