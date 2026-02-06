Композитора Азата Хусаинова проводили в последний путь

Фото: © Камиля Билалова / «Татар-информ»

Сегодня в 7-й городской клинической больнице Казани прошла церемония прощания с заслуженным деятелем искусств Татарстана, композитором Азатом Хусаиновым.

Вчера стало известно, что композитор, автор более 500 песен и музыкального сопровождения к более чем 80 спектаклям театров Татарстана, скончался на 67-м году жизни после тяжёлой болезни.

На прощание пришли заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимжанов, председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла, художественный руководитель Татарского государственного академического театра имени Г. Камала Ильгиз Зайниев.

Также проводили Хусаинова в последний путь народный артист Татарстана и России Равиль Шарафиев, народные артисты РТ Рустем Закиров, Асаф Валиев, ИлСаф, заслуженная артистка РТ Лилия Муллагалиева, представители руководства Актанышского и Муслюмовского районов, а также родные и друзья композитора.

Похоронили Азата Хусаинова на кладбище Киндери (Казань, улица Дорожная).

Камиля Билалова