Композитора Александру Пахмутову выписали из больницы

Советский и российский композитор, автор песен Александра Пахмутова была выписана из больницы. Об этом сообщает РИА Новости.

Директор фонда Пахмутовой Евгений Малышко рассказал, что она чувствует себя хорошо и сейчас находится дома. Ранее он уточнял, что композитор лечится от простуды под присмотром медиков и проходит плановое обследование.

«У Александры Николаевны все в порядке, – сообщил Малышко. – Александра Николаевна находится дома».

Он поблагодарил всех, кто беспокоился за самочувствие Пахмутовой, и добавил, что композитор находится в бодром состоянии духа, в хорошем настроении и возвращается к своим творческим планам.

Напомним, в ноябре народная артистка СССР отпраздновала 94-летие. Поздравительную телеграмму композитору направил Президент России Владимир Путин.

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне район Волгограда). Первую свою пьесу для фортепиано сочинила в 5-летнем возрасте. Является автором музыки 400 песен, входивших в репертуары Муслима Магомаева, Валентины Толкуновой, Иосифа Кобзона, Людмилы Зыкиной, Эдуарда Хиля, Эдиты Пьехи, Льва Лещенко и многих других известных исполнителей. Музыка Пахмутовой звучит в большом количестве художественных и документальных фильмов. В творческом союзе с Николаем Добронравовым, за которого она вышла замуж в 1956 году, создала множество музыкальных произведений, получивших широкую популярность.