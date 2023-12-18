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Композитора Александру Пахмутову выписали из больницы
Советский и российский композитор, автор песен Александра Пахмутова была выписана из больницы. Об этом сообщает РИА Новости.
Директор фонда Пахмутовой Евгений Малышко рассказал, что она чувствует себя хорошо и сейчас находится дома. Ранее он уточнял, что композитор лечится от простуды под присмотром медиков и проходит плановое обследование.
«У Александры Николаевны все в порядке, – сообщил Малышко. – Александра Николаевна находится дома».
Он поблагодарил всех, кто беспокоился за самочувствие Пахмутовой, и добавил, что композитор находится в бодром состоянии духа, в хорошем настроении и возвращается к своим творческим планам.
Напомним, в ноябре народная артистка СССР отпраздновала 94-летие. Поздравительную телеграмму композитору направил Президент России Владимир Путин.
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