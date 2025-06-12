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Общество 12 июня 2025 15:49

Композитор Зацепин пригласил Владимира Путина на свой 100-летний юбилей

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Народный артист России, композитор Александр Зацепин, получая медаль Героя Труда из рук Президента России Владимира Путина на торжественной церемонии в Кремле, пригласил главу государства на свой 100-летний юбилей, который он планирует отметить в марте 2026 года. Об этом сообщают «Известия».

Музыкант выразил надежду, что к этому времени он успеет написать еще несколько новых произведений, которые будут исполнены в его будущем театре. Как отметил композитор, идея создания театра пока остается на стадии задумки.

«Дорогой Владимир Владимирович, мне очень приятно получить из ваших рук такую высокую награду», – отметил Зацепин.

Свое 100-летие композитор планирует отметить в концертном зале Кремлевского дворца. Это состоится в марте следующего года.

#композитор #день рождения #Владимир Путин
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