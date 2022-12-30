Композитор сериала «Уэнсдей» опубликовал видео проката Камилы Валиевой

Фигуристка Камила Валиева поблагодарила известного композитора Дэнни Эльфмана, который опубликовал в своем профиле в соцсетях ее выступление в образе героини сериала «Уэнсдей». Эльфман сегодня наиболее известен как раз тем, что написал музыку к этому сериалу.

В образе Уэнсдей Аддамс Валиева предстала во время показательных выступлений на чемпионате России.

«Заходишь в Инстаграм и видишь уведомление о том, что Дэнни Эльфман, американский музыкант и композитор, автор музыки к многочисленным голивудским фильмам, в том числе и к сериалу Wednesday опубликовал мою версию танца у себя в строис. <…> Большое спасибо всем за этот фидбек! Невероятно здорово получить такой подарок под Новый год!», – написала Валиева у себя в телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Камилы Валиевой

Сериал «Уэнсдэй» по мотивам культового ситкома «Семейка Аддамс» вышел в этом году, четыре из восьми эпизодов срежиссировал Тим Бертон.

Напомним, 24 декабря Валиева стала серебряной медалисткой чемпионата России, первое место заняла Софья Акатьева.