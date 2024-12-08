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Композитор Резеда Ахиярова рассказала про рождение музыки и жизнь в 90-е годы
Композитор Резеда Ахиярова рассказала про рождение музыки, про свою семью, жизнь в 90-е годы и про любовь к творчеству Габдуллы Тукая. Полное интервью с автором музыкальных произведений выйдет уже 8 декабря в 21:00 мск на телеканале ТНВ.
Напомним, Ахиярова стала гостем выпуска программы «Сөйләшергә вакыт». Все вопросы ей задавала ведущая Лилия Кадырова.
Интервью можно будет посмотреть также на YouTube-канале «ТНВ Татарча».
Отметим, что Ахиярова за время своей творческой деятельности также становилась лауреатом премии Тукая, удостоилась званий заслуженного деятеля искусств России и Татарстана и народной артистки РТ. Также композитор является членом Союза композиторов России.
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