Композитор Резеда Ахиярова рассказала про рождение музыки и жизнь в 90-е годы

Композитор Резеда Ахиярова рассказала про рождение музыки, про свою семью, жизнь в 90-е годы и про любовь к творчеству Габдуллы Тукая. Полное интервью с автором музыкальных произведений выйдет уже 8 декабря в 21:00 мск на телеканале ТНВ.

Напомним, Ахиярова стала гостем выпуска программы «Сөйләшергә вакыт». Все вопросы ей задавала ведущая Лилия Кадырова.

Интервью можно будет посмотреть также на YouTube-канале «ТНВ Татарча».

Отметим, что Ахиярова за время своей творческой деятельности также становилась лауреатом премии Тукая, удостоилась званий заслуженного деятеля искусств России и Татарстана и народной артистки РТ. Также композитор является членом Союза композиторов России.