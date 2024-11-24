Композитор Павел Карманов умер в 54 года

Фото: Союз композиторов России

В возрасте 54 лет скончался композитор Павел Карманов. Об этом сообщается на сайте Союза композиторов России.

Карманов известен как автор музыки для камерных ансамблей, хоров, симфонических произведений, музыки для кино и ТВ. С 2000 по 2017 год являлся пианистом и флейтистом столичной рок-группы «Вежливый отказ».

Интерпретаторами произведений композитора, в частности, были оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета, Ансамбль духовой музыки «Сирин», известные скрипачи, пианисты и другие музыканты.