Композитор Корнелюк не будет писать музыку для ремейка «Бандитского Петербурга»

Композитор Игорь Корнелюк сказал, что не будет писать музыку для ремейка сериала «Бандитский Петербург». Об этом он сообщил в беседе с журналистом портала «Фонтанка.ру».

«Не буду. Ну, а зачем? Тут все уже сделано», - сказал композитор, отвечая на вопрос, станет ли он участвовать в создании ремейка, если ему поступит соответствующее предложение.

Корнелюк также добавил, что вообще ничего не знает о планах переснять сериал «Бандитский Петербург».