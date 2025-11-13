Композитор и поэтесса награждены медалью за вклад в развитие татарской культуры

Решением заместителя премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева за большой вклад в дело возрождения татарской культуры, популяризации татарского искусства в мире поэтесса Эльвира Ахметова и певица, композитор Гузелия награждены медалью Международного Союза «Всемирный конгресс татар».

Торжественная церемония вручения состоялась в ДК «Сайдаш» во время творческого вечера «Бүген яшик!» («Живем сегодня!»), награду вручил руководитель Исполкома ВКТ Данис Шакиров.

Гузелия и Эльвира Ахметова работают в тандеме «композитор-поэтесса» более шести лет.

За это время в свет вышло более 200 их песен, многие из которых стали хитами. Песни звучат в исполнении известных артистов татарской эстрады, среди них – Айдар Галимов, Зайнап Фархутдинова, Филюс Кагиров, Анвар Нургалиев, Иркэ, Раяз Фасихов и другие.

Совместное творчество Гузалии и Эльвиры Ахметовой – один из сильнейших тандемов на татарской эстраде. Они работают в разных жанрах, а также пишут для детей. Являются победителями различных музыкальных конкурсов в республике, некоторые композиции попадают в зарубежные музыкальные топ-чарты, как, например, песня «Әйе, әйе» в исполнении Ильвины.

Видео предоставлено Эльвирой Ахметовой