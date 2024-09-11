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Культура 11 сентября 2024 18:41

Композитор Эльмира Галимова: Зритель любит эстраду, но классика – для исцеления души

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Композитор Эльмира Галимова: Зритель любит эстраду, но классика – для исцеления души
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Современный зритель отдает предпочтение эстраде. Концерты таких исполнителей пользуются особой популярностью. Об этом заявила кандидат искусствоведения, член Союзов композиторов Татарстана и России Эльвира Галимова на пресс-конференции, посвященной предстоящему концерту из ее произведений.

«А концерты классической музыки — элитарные, и люди приходят на них для исцеления души, – обратила внимание композитор. – Потому что оркестр, струнные инструменты оказывают большое воздействие на наше душевное состояние. Те, кто приходят на концерт, это всегда чувствуют. Музыка имеет очень сильное воздействие».

Она также поблагодарила своих слушателей и отметила, что всегда держит связь с ними.

«Зритель очень хорошо относится к моему творчеству, я это чувствую и стараюсь все делать. Когда ночами пишу свои произведения, я сплю всего по три часа, но мне достаточно, потому что связь со зрителем не прерывается, и нынешний концерт является этому доказательством. У меня есть свой зритель, им большое спасибо», — сказала Эльмира Галимова.

Концерт «Йөрәккә якын әсәрләр» пройдет в БКЗ имени Салиха Сайдашева 11 сентября. В программу вошли композиции, вдохновленные историей татарского народа и его эпосами.

Зульфия Шавалиева

#композитор #музыка
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