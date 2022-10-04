Композитор Эльмир Низамов написал музыку к премьере Альметьевского театра «Заговор любви»

Член Союза композиторов России и Татарстана, композитор Эльмир Низамов написал музыку к премьере Альметьевского драмтеатра «Мәхәббәт элмәге» («Заговор любви»), которая откроет новый 78-й театральный сезон. Об этом «Татар-информу» рассказали в информационном центре театра.

«Сегодня-завтра идут последние репетиции перед премьерой в Альметьевском театре, последние прогоны комедии „Заговор любви“. Спектакль поставлен по проекту „Театры малых городов“, инициированному партией „Единая Россия“. Он выйдет к публике 6 и 7 октября. Зрители скупили уже практически все билеты на спектакль, открывающий новый театральный год», — отметили в театре.

Пьесу написал Ильгиз Зайниев. Он же стал режиссером постановки. Судьба у этого произведения достаточно необычна. Еще в начале 2000-х годов ныне директор театра кукол «Экият», а тогда еще студент Казанского университета культуры и искусств, учившийся на курсе Фарида Бикчантаева, начал писать комедию об адаптации человека к молниеносно меняющемуся миру. Тогда он отложил свою работу в сторону, не окончив ее. Но мир с тех времен тоже стал иным. Поэтому сейчас пришлось менять героев, детали, шутки.

В постановочной группе вместе с режиссером работал художник Сергей Скоморохов из театра имени Галиасгара Камала.

Спектакль готовы играть сразу два состава артистов: среднего возраста и молодые. Поэтому публика вполне может увидеть две разных постановки одной и той же пьесы одним и тем же режиссером.

В аннотации к спектаклю говорится, что «Мәхәббәт элмәге» («Заговор любви») — это комедия положений. В центре истории — писатель, который потерял чувство времени и оказался за бортом истории. Он не может понять, как нужно писать сегодня, чтобы быть востребованным. Недовольство собой и различные комплексы усугубляются на фоне явного карьерного роста супруги литератора. Всё это рушит семью и выставляет героя порой в смешном, а порой и в грустном свете.

«Заговор любви» — это история адаптации писателя старой формации под современный мир интернет-технологий и однодневных трендов. Автор заостряет внимание на судьбе отдельной личности, пытаясь разобраться в большой проблеме существования человека в сегодняшних условиях.