Комплексным горячим питанием обеспечены 80% казанских школьников

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Полноценным горячим питанием в казанских школах обеспечены 80% детей. Сбалансированный прием пищи в стенах обновленных школьных столовых положительно влияет на обучение. Об этом на сессии Казгордумы заявил начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.

Докладчик отметил, что во время образовательного процесса дети развиваются через интеллектуальный труд. Для восполнения энергии им необходимо полноценное полезное питание в стенах образовательных учреждений.

«Исследования показали, что дети, получающие сбалансирование питание, учатся лучше своих сверстников, которые не питаются в школе или предпочитают печенье либо шоколад», — поделился данными Ризванов (правда, не приведя более конкретных ссылок).

На сегодняшний день в городе работают 185 школьных пищеблоков. «Комплексным горячим питанием обеспечены 80% детей. Школьники с 5-го по 11-й класс в льготной категории получают питание бесплатно. Это дети из малообеспеченных семей, семей в социально опасном положении, а также дети мобилизованных. Всего более 13 тыс. детей», — рассказал чиновник.

К новому учебному году были завершены работы в 31 пищеблоке. Там расширили обеденные залы, установили современное оборудование, использовали для оформления интерьеров современный дизайн с учетом запросов родителей и педагогов.

«Современный подход к ремонту пищеблоков позволяет сделать из обычных столовых настоящие рестораны. Всего в городе функционируют 144 школьных ресторана — это 78% от общего числа пищеблоков. Это не только место для приема пищи, но и пространство для общения и теплых встреч», — подчеркнул Ирек Ризванов.

Всё это позволило бесперебойно и эффективно начать кормление бесплатным горячим питанием всех учащихся начальных классов в 2022 году. Речь идет о 75 тыс. детей, заключил начальник Управления образования.