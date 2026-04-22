Комплекс «ТАНЕКО» стал лауреатом премии СНГ за качество продукции в 2025 году

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Нефтеперерабатывающий комплекс «Татнефти» «ТАНЕКО» стал лауреатом премии Содружества Независимых Государств (СНГ) за достижения в области качества продукции и услуг за 2025 год. Об этом сообщила газета «Нефтяные вести».

Нефтеперерабатывающий комплекс «Татнефти» представлял Россию в номинации «Производство продукции производственного назначения» среди предприятий с численностью сотрудников от 1500 человек.

Оператором национального этапа выступает Роскачество. Оценка проходила в два этапа: заочный анализ документов и выездная проверка.

Международные эксперты оценили предприятие по девяти критериям, подтвердив соответствие заявленных данных фактическим результатам. Они отметили системную работу предприятия, включая качество продукции, промышленную безопасность, экологическую ответственность и цифровизацию процессов.

Всего победителями юбилейной, десятой премии признаны 25 организаций из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Церемония награждения состоится в начале июля в Иссык-Кульской области Кыргызстана во время заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации.

Конкурс проводится раз в два года и направлен на развитие качества продукции, внедрение инноваций и современных методов управления, а также поддержку экспорта.