Эксперты ЮНЕСКО подскажут, как обсерваториям КФУ войти в список всемирного наследия

Фото: Михаил Захаров

Татарстан – единственный российский регион, который на сегодняшний день имеет три объекта в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Уже включены в перечень Казанский Кремль, Болгар и Свияжск. Комплекс астрономических обсерваторий имени В.П. Энгельгардта может стать четвертым объектом, сказала на совещании заместитель Председателя Госсовета РТ, исполнительный директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Татьяна Ларионова.

«Значительная работа уже проведена, прежде всего, научная. Позади международные встречи, предстоит еще один форум. Мы привлекли экспертов из-за рубежа, в том числе руководителей обсерваторий различных стран. Причем тех обсерваторий, где ведется значимая работа по научной составляющей. Для нас важно, что у нас есть немало единомышленников», – подчеркнула Татьяна Ларионова.

Фото: © Михаил Захаров

В декабре прошлого года Центр всемирного наследия ЮНЕСКО включил обсерваторию в свой предварительный список. В конце сентября документы для номинации комплекса в список всемирного наследия ЮНЕСКО будут поданы в Центр всемирного наследия на проверку комплектности. К 1 февраля 2022 года в международную организацию поступит итоговый пакет документов.

До этого на объекты обсерватории должны приехать эксперты ИКОМОС — международного совета ЮНЕСКО, который осуществляет оценку объектов, предлагаемых к включению в список всемирного наследия. Экспертное мнение консультативной миссии важно, оно поможет увидеть «узкие» места, пояснила Ларионова.

«Главное – услышать, на что сделать акцент, когда мы будем доказывать всемирную универсальную ценность данного объекта», – подчеркнула она.

Фото: © Михаил Захаров

Запланированная международная конференция будет посвящена атрибутам выдающейся универсальной ценности: историко-культурному, духовному, научному наследию астрономических обсерваторий. По регламенту к 1 февраля 2022 года полный пакет документов должен быть подан в ЮНЕСКО для проведения последующей экспертизы.

Для Татарстана комплекс обсерваторий с точки зрения включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО новый, научный, – не только историко-архитектурный и историко-культурный, какими были Болгар и Свияжск, напомнил замдиректора по научной деятельности, заведующий кафедрой всемирного культурного наследия Института международных отношений К(П)ФУ, вице-президент Российского комитета ИКОМОС Рафаэль Валеев.

«Поскольку комитет всемирного наследия ЮНЕСКО не включает в свой список объекты, связанные лишь с наукой, мы будем связывать обсерваторию с выдающейся универсальной ценностью. Здесь важно выбрать и определить критерии. Есть масса вопросов, которые имеют отношение не только к научной составляющей. Работа предстоит большая, мы надеемся, что консультативная миссия нам в этой работе поможет. Подобралась хорошая команда специалистов Казанского федерального университета. Здесь также активно участвуют представители архитектурно-строительного вуза, академических структур нашей республики», – сказал Рафаэль Валеев.

Фото: © Михаил Захаров

Новый статус обсерватории даст толчок к развитию туризма, в том числе научного, уверен глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, на территории которого и располагается один из компонентов комплекса.

«У нашего района уже есть опыт включения объекта в список культурного наследия ЮНЕСКО – это остров-град Свияжск. Успешный проект, сегодня старинный город посещают до 700 тысяч туристов в год, больше посетителей принимает только Казанский Кремль. Мы очень надеемся, что после включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО наша обсерватория получит новую точку роста, станет центром притяжения для студентов, ученых и туристов и в целом для местной общественности», – поделился прогнозами Михаил Афанасьев.

Фото: © Михаил Захаров

Напомним, что загородная обсерватория имени В.П. Энгельгардта находится в поселке Октябрьский Зеленодольского района Татарстана, городская – во дворе главного здания К(П)ФУ. Семь объектов астрономической обсерватории включены в государственный охранный реестр недвижимых памятников градостроительства и архитектуры.