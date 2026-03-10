Комплекс мероприятий для школьников и студентов «Конструктивный диалог» стартовал в РТ

В Татарстане стартовал комплекс развивающих мероприятий для школьников и студентов, а также их родителей и педагогов «Конструктивный диалог», сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Мероприятия направлены на профилактику экстремизма и идеологии терроризма среди подростков и молодежи и, что важно, пройдут в каждом муниципальном образовании республики.

Весенний цикл мероприятий продлится с 10 марта по 17 апреля 2026 года и включит более 100 мероприятий – в каждом районе традиционно будет организовано по два мероприятия для школьников и студентов. В этом году «Конструктивный диалог» продолжит работу с родителями, педагогами, тренерами и преподавателями дополнительного образования. Для работы с этой аудиторией был разработан специализированный кейс-чемпионат, который на реальных примерах помогает разобрать причины, пути и способы профилактики вовлечения подростков и молодежи в деструктивные сообщества.

«За два года реализации комплекс мероприятий "Конструктивный диалог" продолжает доказывать свою актуальность. Проект показал впечатляющие результаты, не только количественные, но и качественные: встречи проходят в каждом муниципальном образовании, охватывая целевую аудиторию от подростков до педагогов. Ежегодное проведение мероприятий в две волны оказывает значительное влияние на снижение уровня радикализации среди подростков и молодежи», – сообщает руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан Ильдус Гараев.

Мероприятия проводят общественные и молодежные помощники руководителя аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан. Все они проходят в интерактивном формате – лектории, кейс-чемпионаты, квизы и викторины.

«Начиная с прошлого года мероприятия "Конструктивного диалога" стали охватывать не только подростков и молодежь, но и их родителей, педагогов, преподавателей. Это позволяет работать с теми, кто оказывает существенное влияние на формирование и развитие личности. Кроме того, все мероприятия проходят в интерактивном формате – лектории, кейс-чемпионаты, квизы и викторины, что помогает передавать информацию в понятном формате», – отметил министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.

Он напомнил, что реализация профилактических мероприятий среди молодежи напрямую соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Тематика мероприятий – профилактика экстремизма и идеологии терроризма, которая включает в себя множество аспектов, а также требует постоянной актуализации данных. Именно поэтому все материалы для выступлений были обновлены, чтобы дать участникам мероприятий самую свежую и актуальную информацию, которая поможет им повысить уровень своей безопасности.

На лекториях участники узнают о механизмах манипуляции и вербовки, о том, как их распознать и защитить себя, а также о буллинге и травле, их причинах и последствиях, о деструктивных течениях, основных смысловых узлах этих течений и способах вовлечения, а также о цифровой гигиене, включая кибербуллинг, защиту личных данных, безопасные пароли, легкие деньги в интернете, мошенничество, деструктивные сообщества в социальных сетях, вербовку в экстремистские организации, финансирование террористических организаций и другие важные аспекты безопасности в интернете.

Кейс-чемпионат позволит участникам погрузиться в реальные случаи, разобрать их и предложить свое решение ситуации. А квиз и викторина помогут проверить знания подростков в области цифровой гигиены и культуры межнационального единства республики.

В 2026 году проект пройдет в две волны – весенняя в марте-апреле и осенняя в сентябре-октябре, что позволит охватить как можно больше подростков и молодых людей в Татарстане для формирования и воспитания осознанного, ответственного поколения, заинтересованного в своей и общественной безопасности и в укреплении антитеррористической защищенности республики.

Проект реализуется Академией творческой молодежи РТ и Ресурсным центром молодежи РТ при поддержке гранта Раиса РТ на развитие гражданского общества, Министерства по делам молодежи РТ и аппарата антитеррористической комиссии в РТ.