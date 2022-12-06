Полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар» в Татарстане получил статус ассоциированной школы ЮНЕСКО и соответствующий сертификат. Об этом сообщил ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе в рамках проведения молодежной модели Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Казани.

«У нас большое событие — даже в условиях недружественного отношения к нам со стороны секретариата ЮНЕСКО нам удалось получить сертификат и статус ассоциированных школ. Вчера буквально было решение о придании школе „Адымнар” статуса ассоциированной школы ЮНЕСКО. Теперь в сети у нас еще одна организация, и самая достойная», — рассказал докладчик.

Учебные заведения, входящие в сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО, продвигают идеалы и ценности ЮНЕСКО. Ассоциированные школы ставят перед собой задачу обучения молодежи в традициях толерантности и межкультурного диалога, используя образовательные приемы, ориентированные на активное участие самих учеников.

«Ассоциированные школы — это начальное и среднее образование. Смысл организации таких международных сетей позволяет обеспечивать международную мобильность школьников, преподавателей. Они по каким-то определенным темам, которые входят в аспекты ЮНЕСКО, сотрудничают со школами других регионов, проводят исследования. Сейчас мы хотим создать еще такую же международную сеть по среднетехническому образованию», — отметил Орджоникидзе.

По мнению директора казанского полилингвального комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию» Айдара Шамсутдинова, получение статуса ассоциированной школы ЮНЕСКО — это огромная победа. «Насколько я знаю, последние два года никого туда уже официально не принимали», — заметил он.

В Татарстане функционирует уже шесть школ «Адымнар», где учащиеся проходят обучение на трех языках — русском, татарском и английском. Проект по созданию сети полилингвальных образовательных комплексов реализуется в республике с 2019 года по инициативе Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева.

Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО была создана в 1953 году. Россия (тогда — Советский Союз) включилась в это движение в 1966 году.