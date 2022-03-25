«Компетенции первого дня»: студенты ветакадемии встретились с будущими работодателями

Традиционная ярмарка вакансий прошла сегодня в Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Баумана. Более 170 студентов познакомились с потенциальными работодателями крупнейших сельхозпредприятий республики.

«Основная задача — показать нашим выпускникам возможности дальнейшего трудоустройства после окончания вуза, а также познакомить лично с крупными агрохолдингами. При личном знакомстве возникает хорошая взаимосвязь, которая позволяет нашим студентам без проблем в дальнейшем трудоустраиваться в эти комплексы», — рассказал проректор по учебной и воспитательной работе Даниил Мингалеев.

Он отметил, что процент трудоустройства после окончания вуза очень высок. «Так, в прошлом году из 98 студентов, которые были из республики, трудоустроено порядка 89 человек. В нашем вузе показатель трудоустройства всегда находится на высоте, ведь здесь вырастают высококвалифицированные кадры, которые в последующем ценятся не только в Татарстане, но и по всей России», — подчеркнул Даниил Мингалеев.

Помимо ярмарки вакансий вуз организует для студентов учебную практику. Начиная со второго курса учащиеся проходят практику на производстве для того, чтобы научиться применять полученные знания. При этом, как отмечает Даниил Мингалеев, в дальнейшем большая часть студентов трудоустраивается именно в те предприятия, где и была организована практическая деятельность.

«В этом году у нас пройдут практику более 40 студентов вузов России. Это в первую очередь Казань, Волгоград, Санкт-Петербург. Наше предприятие создает комфортные условия для молодежи, ведь если не будет приходить молодежь и если мы не будем ей помогать — у нас попросту не будет специалистов. Мы всегда рады видеть ребят, которые приходят к нам с горящими глазами и с желанием работать в селе», — рассказала заместитель генерального директора управляющей компании «Август-агро» Наталия Козлова.

Также она поделилась дальнейшими планами по развитию компании. Так, в Муслюмовском и Мензелинском районах компания начала строительство двух роботизированных молочно-товарных комплексов по 2 400 голов каждый. На данный момент, помимо запуска новой модернизированной фермы в Лениногорском районе также идёт проектирование огромного комплекса в Кайбицком районе. «Нехватки рабочих мест точно нет», — подчеркнула Наталия Козлова.

В ходе встречи руководители предприятий рассказали о действующих программах мотивации, о заработной плате и вакансиях. Также в рамках мероприятия компания «Август-Агро» вручила Казанской ветеринарной академии пять компьютеров с цифровыми программами управления стадом, оценки генетического потенциала. На сегодня такими программами оснащены крупные и передовые фермерские хозяйства в республике.

«Сейчас сельские хозяйства — это высокотехнологичная и бурно развивающаяся отрасль экономики, в которой автоматизированы почти все процессы. Ветеринарная санитарная экспертиза, ветеринарная обработка, управление стадом — все это цифровизировано. Поэтому наша основная задача — передать студентам так называемые „компетенции первого дня“, чтобы приходя на работу, они могли сразу осуществлять свою профессиональную деятельность, а это невозможно без знания цифровых процессов», — пояснил Даниил Мингалеев.

Таким образом, будущие специалисты будут более подготовлены к условиям работы на современных предприятиях. Также знания цифровых программ повысит привлекательность выпускников на рынке труда.