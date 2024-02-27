Компенсацию выплатили девушке из Татарстана за травму головы из-за падения снега с крыши

В Лениногорске прокуратура провела проверку в УК «Центр ЖКС и С» после того, как от учреждения здравоохранения поступила информация, что в результате падения с крыши снега пострадала несовершеннолетняя девушка, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, 6 февраля в районе полудня у дома №11 на Шашина снег упал с крыши дома, из-за чего девушка получила ушибы головы и была доставлена в Лениногорскую ЦРБ.

В отношении должностного лица управляющей компании, ответственного за ненадлежащую уборку снега с крыши многоквартирного дома, было возбуждено административное дело, а в адрес главы УК вынесли представление, потребовав устранить нарушения и возместить пострадавшей вред.

В итоге управляющая компания устранила нарушения и добровольно выплатила пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.