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Компенсацию выплатили девушке из Татарстана за травму головы из-за падения снега с крыши
В Лениногорске прокуратура провела проверку в УК «Центр ЖКС и С» после того, как от учреждения здравоохранения поступила информация, что в результате падения с крыши снега пострадала несовершеннолетняя девушка, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, 6 февраля в районе полудня у дома №11 на Шашина снег упал с крыши дома, из-за чего девушка получила ушибы головы и была доставлена в Лениногорскую ЦРБ.
В отношении должностного лица управляющей компании, ответственного за ненадлежащую уборку снега с крыши многоквартирного дома, было возбуждено административное дело, а в адрес главы УК вынесли представление, потребовав устранить нарушения и возместить пострадавшей вред.
В итоге управляющая компания устранила нарушения и добровольно выплатила пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.
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